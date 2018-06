Fundstück – 27.6.2018 – „Food for throught!“

Chefanalyst Folker Hellmeyer liebt den o.g. Spruch.

Seine Kolumne vom 26.6.2018 ist wieder einmal lesenswert. Nicht nur wegen dieser Bemerkungen:

„Nur Gold als Krisenbarometer darf unverändert nicht funktionieren (mittlerweile seit 2011!), obwohl die smarten Zentralbanken der aufstrebenden Länder weiter fleißig Gold akkumulieren. Aber warum sollte prägnante Nachfrage nach dem realen Gut auch eine Preisfunktion haben, denn es gibt ja „Papiergold“?

Bezüglich Gold findet die Preisfindung an der Comex (Papiergold) bei den Futures in einem recht monopolitischen Oligopol statt, das von US-Interessen dominiert wird. Hinsichtlich der Handlungsweisen der US-Politik und der Nähe des US Bankenapparats zu Washington (u.a. Working Group on Financial Markets oder umgangssprachlich „Pluge Protection Team“ dazu auch Seiten „Endlich Klartext“ 58 ff. ) stellt sich die Frage, wie lange man diese Konstellation seitens 85% der Weltwirtschaft weiter still und leise akzeptieren will, denn es geht nicht nur um Gold, sondern es gilt bei vielen Assets, die von Relevanz und Bedeutung sind.“