Gioconda Belli. Nicaragua.

Die weithin bekannte nikaraguanische Dichterin Gioconda Belli hat sich aus aktuellem Anlass mit einem Offenen Brief an Rosario Murillo, Vizepräsidentin von Nikaragua und Ehefrau des Langzeitpräsidenten Daniel Ortega, gewandt.

Zunächst dokumentiere ich diesen Brief in der deutschen Übersetzung von Willi Übelherr. Ich verweise auch auf die lebhafte und teils auch informative Diskussion unter Linken um die gegenwärtige politische Lage in Nicaragua (etwa Jürgen Steidinger in der NRhZ, Hartmut Barth-Engelbart, ebenfalls NRhZ). Abschließend (im Anschluss an den Brief von Gioconda Belli) erlaube ich mir, einen polemischen Diskussionsbeitrag von Willi Übelherr zu veröffentlichen.

Zwar habe ich wesentliche Differenzen zur halbanarchistischen Position W. Üs., und auch sind vielleicht nicht alle seine Bezüge auf andere Diskussionspartner verständlich, doch sein Beitrag hat a) den Vorzug eines bestimmten Maßes von Sachkenntnis der Lage vor Ort und b) eine entschiedene argumentative Stoßrichtung gegen alle Spielarten stalinistischer Sozialismusvernichtung. (Letzteres – die umfassende Aufdeckung, Erkenntnis und Überwindung der stalinistischen Sozialismusvernichtung – betrachte ich als Aufgabe, deren Lösung über Leben oder Tod jeder radikal-emanzipatorischen, radikal-humanistischen, also sozialistisch-kommunistischen Bemühung entscheidet.)

Rosario:

Es stimmt, dass Ihre Kommunikationspolitik von Anfang an von diesem

Sprichwort geprägt war: „Wenn du eine Lüge oft genug wiederholst, wird

es die Wahrheit sein.“ Ihr habt elf Jahre lang in diesem Land schlimme

Winde gesät, diejenigen, die nicht auf eurer Seite waren, in

verunglimpfte Gegner verwandelt und ein Land in Solidarität verkündet,

das nur in deiner eigenen Vorstellung existierte. Du hast diese Winde

gesät, und jetzt erntest du den Wirbelwind. Lügen war ein Fehler: Jetzt

verfolgen dich alle Lügen wie kleine schwarze Ameisen.

Doch das Schauspiel der Verfälschung der Wahrheit hört nicht auf. Was

für schreckliche Tage das waren: Tote, Polizisten, die paramilitärische

Horden anführen, verschwundene Jugendliche, die verprügelt wurden! So

viel Gewalt, die am vergangenen Samstag in dem verheerenden Brand von

Dantesque gipfelte, bei dem eine ganze Familie mit ihren kleinen Kindern

ums Leben kam, und die wütende Bevölkerung dann diejenigen verbrannten,

die sie für verantwortlich hielten.

Ich weiß nicht, was wir von dir erwarten können, einer Mutter, die kein

Mitleid mit ihrer eigenen Tochter, deinem Fleisch und deinem Blut

gezeigt hat. Aber selbst inmitten der Trauer von über 170 Toten habt ihr

die Lügen nicht gestoppt und auch keine Skrupel verspürt, den zynischen

und trügerischen Diskurs von Außenminister Moncada und anderen

Regierungsmitgliedern am Nationalen Dialogtisch vor den Bischöfen und

den leidenden Menschen zu orchestrieren. Das geübte Drehbuch, dem ihr

folgten, hat deine Handschrift: Versuche, euch alle von der Schuld zu

befreien und die Opfer als die Angreifer darzustellen – die Mäuse, die

die Katze jagen.

In diesem Dialog las Außenminister Moncada ohne Scham ein Kommuniqué der

staatlichen Feuerwehr über dieses schreckliche Feuer. Aber wir sind ein

kleines Land, und alles kommt schnell ans Licht: Die Ehrenfeuerwehr –

eine freiwillige Brigade – hat klargestellt, dass sie es waren und nicht

diejenigen, die das Kommuniqué unterzeichnet haben, die versucht haben,

die Flammen zu löschen. Aber die Bevölkerung, die geholfen hat, wurde

von den falschen Feuerwehrleuten beschuldigt, ihre Arbeit blockiert zu

haben.

Ein anderer eurer Mitarbeiter, Edwin Castro, ging am Ende der

Dialogsitzung am Freitag, um die Journalisten zu meiden, mit der

Entschuldigung, dass in Leon das Steuergebäude in Flammen stand. Es

stellte sich heraus, dass diejenigen, die es verbrennen wollten – die

Paramilitärs – erst nach seiner Ankündigung das Gelände erreichten und

die rebellierende Bevölkerung sie dann behinderte. Die Täuschung war

nicht gut synchronisiert, und wir sind alle Zeugen. Wir haben das

gesehen, so wie wir gesehen haben, wie Lastwagen die staatlichen

Einrichtungen von Inhalten entleerten, um sie später anzuzünden, und

dann die Schuld auf die jungen Leute schoben, die protestieren.

Ich möchte dir empfehlen, Rosario, das Gelände von El Carmen zu

verlassen und mit den Leuten zu sprechen, die ihr angeblich vertretet.

Nähere dich den Straßensperren der heldenhaften Menschen von Masaya in

deinem Mercedes-Benz Jeep (das ging schon vor 4 jahren nicht, willi), um

herauszufinden, was sie von dir und deinem Mann halten. Hab keine Angst.

Die Leute werden dich nicht töten, deine Leute sind nicht mörderisch.

Die Mörder sind bewaffnet und befolgen die Befehle deiner Partner, der

Komandanten. Wir haben sie in ihren Hilux-Pickups durch die

Nachbarschaft fahren sehen, hinter den Polizeigeschwadern, bis an die

Zähne bewaffnet und mit einer Lizenz zum Töten, die ihr ihnen gegeben

habt. Achtzehn Pick-ups mit solchen paramilitärischen Truppen und einer

Polizeieskorte durchquerten das Viertel Santa Rosa. Sie wurden in dieser

Gegend gefilmt, und in anderen, die sie belagert und terrorisiert haben.

Nichts davon ist ein Geheimnis, so wie es kein Geheimnis ist, wo die

dunklen Kräfte wohnen, die dieses Land mit beispielloser Gewalt

beherrschen wollen.

Seit elf Jahren sprichst du mit besessener Regelmäßigkeit deine

sirupartigen Reden über die Liebe zu Nicaragua und die Liebe zu diesem

Volk. Ihr habt unser Regierungssystem in Unordnung gebracht, unsere

Freiheit und unsere Demokratie mit Füßen getreten. Aber die Wahrheit hat

einen Weg, um herauszukommen. Die letzte Cid-Gallup-Umfrage ergab, dass

70% der Leute wollen, dass ihr zurücktretet und geht. Schau, wie schnell

sich die wahren Gefühle des nicaraguanischen Volkes offenbaren, wenn sie

ihre Angst verlieren und es wagen, die Wahrheit zu sagen, die in ihren

Herzen ist.

Rosario – hast du es am 14. Juni gewagt, einen der Fernsehsender

außerhalb derer anzusehen, die deine Zeilen wiederholen? Hast du die

nationale Antwort auf den Aufruf zum Generalstreik gesehen? Hast du die

geschlossenen Geschäfte, die leeren Straßen in den Städten und Gemeinden

des Landes bemerkt? An diesem Tag benutzten die Menschen ihr Schweigen,

um zu schreien, wie müde sie von Unwahrheiten sind, einschließlich jener

seltsamen religiösen Leidenschaft, mit der ihr uns zum Gebet schickt,

während eure Untergebenen den tapferen Bischöfen, die die Bevölkerung

verteidigt haben, Morddrohungen aussprechen.

Und was hat deiner Meinung nach so viele deiner Mitbürger motiviert, die

Metallbäume abzureißen, die ihr uns als übertriebene und

verschwenderische Zierde für Managua auferlegt haben? (zu der zeit war

ich gerade in Managua, willi) Zufriedene, jubelnde Menschenmassen, die

die psychedelischen Symbole des Landes, das du zu personalisieren

versucht hast, niederwerfen, als ob es Ihnen gehörte.

Lass dich mich daran erinnern, dass das Schlagen der Schüler durch deine

alten „Kinder“ aus der Sandinista-Jugend – die wir alle live und in

voller Farbe dank Handykameras gesehen haben – der Funke war, der diese

Rebellion ausgelöst hat. In ihren T-Shirts von Peace and Love, mit

deiner Unterschrift und der von Daniel, schlugen und traten sie wehrlose

Menschen. Wenn du diese Videos und die der SchülerInnen siehst, die in

den folgenden Tagen durch eine Kugel am Kopf getötet wurden, würdest du

vielleicht diese farbenfrohe Kampagne abschwächen wollen, die niemand

mehr glaubt: #Nicaragua will Frieden; #AmorNicaragua Liebe für

Nicaragua. Ja, Nicaragua will Frieden, aber nicht die Art, die du

predigst, die uns 170 Tote, über 2.000 Verletzte und Dutzende von

Verschwundenen in nur zwei Monaten gebracht hat.

Welch ein Mangel an Anstand, dass eure Delegierten zu dem Dialog kamen

und die wenigen Verluste nannten, die Sie alle erlitten haben.

Zweifellos verdienen es auch Ihre Toten, beklagt zu werden. Aber was

habt ihr erwartet? Wer durch das Schwert lebt, stirbt durch das Schwert.

Es sind die schrecklichen Folgen dieser schwarzen Gewaltwolke, die ihr

gnadenlos durch unser Land getrieben habt.

Wie kannst du, Rosario, der Gesundheitsministerin Sonia Castro sagen,

dass niemandem der Zutritt zu den Krankenhäusern verwehrt wurde, dass

niemandem Hilfe verweigert wird, wenn es Beweise und Todesfälle gibt,

die bezeugen, dass den jungen Studenten tatsächlich die medizinische

Versorgung verweigert wurde? Warum sprichst du nicht mit der Mutter des

15-jährigen Alvaro Conrado, der starb, weil ihm der Eintritt ins

Hospital Cruz Azul verwehrt wurde? Sie wird dir die Wahrheit sagen,

genau wie andere Mütter, wenn du es wagst, auf sie zu hören. Ich sah,

wie Ministerin Castro den Medizinstudenten den Zugang zum Krankenhaus

von Leon als Vergeltung für die Teilnahme an den Protesten verweigerte.

Die Ablehnungen der Krankenhäuser werden von der Bevölkerung in Videos

archiviert. Das sind keine Fantasien der Opfer.

Du bist die Einzige, die weiterhin entschlossen ist, Fantasien zu

verbreiten, die der Realität nicht ähneln. Auf den Fernsehsendern und

anderen Medien deiner Familie wurden vom ersten Tag an die schmutzigsten

Propagandatechniken angewandt, um die unzufriedene Bevölkerung als

„rechtsradikale Banden“ zu malen. Es ist ein alter Trick: diejenigen,

die protestieren, als Feinde zu behandeln, um sie töten zu können, oder

andere zu bitten, sie zu töten, ohne Mitleid. Diese Techniken der

Entmenschlichung eines vermeintlichen „Feindes“ wurden effektiv gegen

die Juden in Nazi-Deutschland eingesetzt. So habt ihr hier gearbeitet

und die Nicaraguaner gegen andere Nicaraguaner ausgespielt, indem ihr

Putsche, Plots und andere ähnliche Motive erfunden habt, die nichts

anderes sind als ein Versuch, einen Finger an die Sonne zu halten und

ihr Licht zu blockieren.

Diese Sonne der Freiheit ist es, die diese bürgerliche und unbewaffnete

Revolution bewegt. Habt ihr nicht bemerkt, dass es sich über das

gesamte Staatsgebiet erstreckt? Die Menschen haben sich ohne jede andere

Führung als ihre Gemeindeleiter organisiert, und ihr Schrei ist: „Sie

müssen gehen!“

Ich habe nicht viel Hoffnung, dass die Grausamkeiten und Bösartigkeiten,

die so dünn unter diesem Schaffell verkleidet sind, nachlassen werden.

Es ist eine Schande, dass du dich entschieden hast, deine Intelligenz

und deine organisatorischen Fähigkeiten zu nutzen, um uns an diesen

schrecklichen Scheideweg zu bringen. Mit deiner eigenen Handschrift, mit

der du ganz Nicaragua markiert hast, hast du die dunkelste Seite in der

Geschichte der FSLN geschrieben, du hast dein Erbe beschmutzt, du hast

alle Helden und Märtyrer neu ermordet, die gekämpft haben, damit es in

Nicaragua keine weitere Diktatur gibt.

Auf den Feldern und in den Bergen, in den Städten und Dörfern gibt es

Millionen von Augen, die dich beobachten – einige ungläubig, andere mit

Schrecken, aber nicht mehr mit Angst. Wir werden die Dinge, die wir

durchleben, nie vergessen. Wir werden nie vergessen, dass am Muttertag,

während des gigantischsten Marsches, den die Hauptstadt je gesehen hat,

18 unschuldige Menschen starben. Glaubst du, du kannst uns überzeugen,

dass die auf den Märschen sich selbst erschossen haben?

Es ist nicht der erste Brief, den ich dir geschrieben habe, Rosario. Ich

war mehr als einmal Zeuge deiner Manie, die Dinge zu verzerren und deine

Fähigkeit, die Realität zu verdrehen. Ich gebe zu, dass ich nicht

dachte, dass die Macht deine Poesie so vollständig zerstören würde, dass

die Frau, der ich in der Vergangenheit Zuflucht gewährt habe, nicht nur

ihre Gegenwart, sondern auch ihre Zukunft verschwenden würde.

Weder Sie noch Daniel werden in die Geschichte eingehen auf der

farbenfrohen und großartigen Seite, die ihr euch vorgestellt habt. Weder

die Geschichte noch das Volk werden dich je freisprechen.

Gioconda Belli, 17 de junio 2018

Willi Übelherr am 21.6.2018:

Lieber Kaspar, liebe freunde,

ich danke dir, Kaspar, dass du dich hier einbringst. Ob allerdings die

„Mengenlehre“ uns weiterhilft, da bin ich eher skeptisch.

Souveraenitaet: Heisst nur, entscheidungen treffen zu koennen und sagt

nichts darueber aus, wie wir diese entscheidungen auch realisieren

koennen. Auf dieser ebene, nach innen, agiert die FSLN fuehrung. Die

bevoelkerung hat nichts zu bestimmen.

Setzen wir allerdings die Autonomie dagegen, dann werden die materiellen

bedingungen mit einbezogen. Sie sind gewissermassen eine bedingende

vorraussetzung. Da geht es dann aber nicht um „fuehrungs“ diktate,

sondern um verstaendnis und erkenntnis ueber die oekonomie, die ja die

materiellen bedingungen erst schafft.

Ein gutes beispiel fuer mich war das berufsbildende zentrum „Ernst

Thaelmann“ in Jinotepe suedlich von Managua. Walter war dort seit jahren

direktor und hatte ein sehr gutes verhaeltnis zu den jugendlichen. Das

zentrum wurde von der FDJ aufgebaut. Walter war kein mitglied der

Partei. So wurde er ersetzt von einem parteimitglied, der keine ahnung

hatte von technischen fragen und was wichtig ist in einer laendlichen

region, um eine zumindest teilweise technische unabhaengigkeit anzustreben.

Das zentrum verfiel, alle initiativen wurden gemassregelt, perspektiven

verschwanden. Aehnliches habe ich an der UNI in Managua erlebt.

Die argumentation vom Markus ist blind, weil er die kernelemente von

imperialer und neoliberaler ausrichtung unter dem schirm oder mantel

pseudo-sozialistischer propaganda missachtet und sich nur auf der

geschwaetzebene bewegt.

Christianismus, die erste parole der FSLN heute? Habt ihr alle die

christliche Inquisition vergessen? 360 begann sie mit der verbrennung

der buecher. Was war der zweck? Die wahrheit zu vernichten,

auszutreiben, um dummes geschwaetz und luegen in diesem freien raum zu

verbreiten. Und alle, die nicht folgten, wurden vernichtet.

Und, schauen wir uns das massaker in Nicaragua an? Das sind leute, die

vom geld aus dem Extraktivismus leben. Da arbeitet keiner, beteiligt

sich niemand an der herstellung dessen, was wir zum leben brauchen.

Es ist der parasitaere staatsapparat, der gefuettert werden will, aber

immer ohne etwas dafuer tun zu wollen. In den freihandelszonen werden

die NicaraguanerInnen als sklaven verkauft.

Wenn, dann sollten wir uns schon ernsthaft mit den verhaeltnissen in

Nicaragua beschaeftigen und nicht immer nur leeres gerede verbreiten.

Hartmut macht das ja auch. Hat sich etwas zurechtgelegt, was er dann als

anti-imperialistisch verbreitet, obwohl der kern die zuwendung zu den

imperial agierenden gruppen enthaelt.

Fuer mich sind diese ganzen Sonntags-Reden nicht relevant. Ich schaue

mir an, wie die menschen ihr leben organisieren oder muessen, um

ueberleben zu koennen. Welche hilfsmittel stehen ihnen zur verfuegung.

Wie wird die landwirtschaft organisiert. Wie sind die technischen

werkstaetten ausgeruestet und wo sind sie.

Wenn wir diesen fragen folgen, und Friedrich Engels hat am grab von Karl

Marx deutlich darauf hingewiesen, dass die stabilitaet materieller

lebensgrundlagen immer der kern ist, dann sehen wir sofort das

luegentheater in seiner beliebigen gestalt.

Sich auf leere floskeln zurueckzuziehen ist ja einfach. Da koennen wir

dann wilde reden entstehen lassen. Nur, sie haben keine substanz. Und

mir geht es nie um Politik, weil sie sowieso aus unserem tun entsteht.

Das entscheidende sind immer die oekonomischen grundlagen. Karl Marx und

Friedrich Engels haben dies sehr gut verstanden. Heute kann sich jeder

„sozialist“ oder „anti-imperialist“ nennen.

Das erinnert mich an Albert Einstein, der 1953 an einen freund schrieb,

in etwa so:

„Seit 50 jahren gruebelt er darueber, was Photonen eigentlich sind.

Heute meint jeder Lump, dass er es verstanden hat“.

Das hat viel aehnlichkeit mit dem begriff „Sozialismus“. Das ist heute

ein term, der vor allem von der parasitaeren mittelklasse herum gereicht

wird. Deswegen suchen sie ja alle poestchen in irgendwelchen

fremdfinanzierten strukturen.

Niclas Maduro in Venezuela hat als parole heraus gegeben: „Wir brauchen

mehr Mittelklasse“. Das ist das gleiche, was die FSLN in Nicaragua

organisiert, finanziert ueber Dollars aus den imperialen zentren.

Wir koennen auch die saeuberungswellen unter Stalin oder in der DDR mit

Erich Honecker an der spitze als vergleich heran ziehen. Aber das hat

alles nichts mit Karl Marx und Friedrich Engels gemein, die „die freie

Assoziation freier Mitglieder“ im kommunistischen Manifest erklaerten.

Dieser austausch hat viel aehnlichkeit mit dem austausch zur

„Demokratischen Foederation“ in Nord Syrien, die sich auf selbstaendige

gemeinden bezieht. Hier bei uns wird der Staat verklaert. Und das,

obwohl wir doch alle wissen, dass die Staatskonstruktion im roemischen

Imperium von den Eliten, fuer die Eliten und gegen die Bevoelkerung

installiert wurde. Das Christentum war sofort dabei. Schon ganz am anfang.

Oder wollt ihr ernsthaft behaupten, dass die staatskonstruktionen in der

Schweiz fuer die bevoelkerung agieren? Also auf so einen unsinn kann

doch wirklich niemand kommen.

Wir haben es immer mit geografischen regionen zu tun, wo die

bevoelkerung, die immer in gemeinden lebt, eine hohe oekonomische

unabhaengigkeit anstrebt, um autonom ihre lebensweise gestalten zu

koennen. Auf dieser basis koennen dann all die anderen sachen entstehen,

die fuer die menschen so wichtig sind.

Aber mit dem politischen geschwaetz anzufangen ist ja voellig

substanzlos. Das sehen wir ja wirklich gut bei den sogenannten

organisierten „linken“.