Anstoß am „Linksmüll“

Die von mir geschätzten HaBe und Willi Übelherr haben meine Wortwahl und Wertung „Linksmüll“ zurückgewiesen.

Ich verstehe gut, glaube ich, was sie meinen, und ich streue ohne zu Zögern Asche auf mein Haupt und zeihe mich der ganz und gar kleinbürgerlichen Sünde der Ungeduld.

Ungeduld ist wirklich schlechtes politisches Benehmen. Bei Lenin hat man das nicht gelernt. Und erst Recht ist man damit Lichtjahre entfernt von dem „kulturvollen Dialog über Alles und Jedes“ (falls Sie wissen, was ich meine).

Leider ist es aber eine empirische Tatsache, ein „materieller Faktor“, dass ich schon eine ganze Weile im Zustand der Ungeduld bin. Es will mir nicht gelingen, die Galle, die mir hochsteigt, so lange zu schlürfen, bis sie süß schmeckt. Einschlägige aushelfende Psychopharmaka lehne ich ab. Die todsicheren Mediationstechniken machten mir Krätze.

Also wieder: „Was tun?“.

Zwar schrieb Lenin dieses Werk am Anfang seines politischen Lebens, während ich am Ende stehe. (Und er schrieb es in der Morgenröte des Kommunismus des XX. Jahrhunderts, während ich den endlosen Totentanz des Kommunismus des XX. Jahrhunderts erleben muss.) Aber Lenin antwortete auch am Ende seines Lebens immer wieder auf die Frage: „Was tun?“.

Folglich 1.) sollte auch ich mir dafür nicht zu schade sein, jedoch 2.) Bün ick Lenin?