alltäglich

Ich könnte missmutig sein, gedrückter Stimmung.

Die Operation liegt fast drei Monate zurück. Sie ist gut verlaufen. Ich bin „postoperativ“. Das ist anders als vorher. Anscheinend bleibt es anders. Was Kraft erfordert, egal ob physische oder psychische, wird zur Last. Manchmal nach zwei Stunden. Manchmal schon beim bloßen Gedanken an nötige Aktivität.

Damals hatte ich überlegt, dass sich Einiges gründlich ändern würde. Summa Summarum erwartete ich, in die Zielgerade einzubiegen. Heute erfahre ich anscheinend, dass ich in die Zielgerade eingebogen bin. Erwartung und Erfahrung sind ganz verschiedene Dinge.

Mein Herz hatte viele Jahrzehnte unbemerkt gearbeitet. Jetzt ist es ein Partner, mit dem ich täglich rede. Oder er mit mir.

So stehe ich irgendwo in meinem Garten und entdecke, dass unbemerkt das Pflänzchen „Missmut“ gekeimt ist. In meinem/unserem Garten – wer es noch nicht weiss – haben die Unkräuter („Wildkräuter“) eine gewisse Chance, eine begrenzte. Tolerant gegen das Kraut „Missmut“ bin ich trotzdem nicht. Aber dass es gekeimt hat, macht mich wacher. Wenn denn tägliches Gespräch mit dem Herzen, dann bitte ein ruhiges, unaufgeregtes.

Über dem Garten liegt hell und warm die Sonne. Alles leuchtet.

Auch Schattenstellen gibt es genug. Der Wind ist lebhaft. Die Luft in diesem Frühling, der schon viel Sommer vorwegnimmt, ist klar und leicht.

Den Ruf des Gartens: „Tu das! Tu jenes!“ habe ich immer gehört und bin ihm oft gefolgt. Jetzt höre ich, wie der Garten sagt: „Schau mal, wie schön ich bin. Hier und da und erst da hinten. Nimm Dir die viele Zeit zum Schauen und Lauschen“.

Ich bin jetzt nicht immer der Macher und werde mehr Gast. Ich lasse mich vom Garten beschenken.

Auch Mrs. Tapir hält manchmal inne.

Plötzlich kriegen wir den verrücktesten Einfall: Beseitigung des Werkstätten-Chaos. Wir machen uns an eine Arbeit, die wir seit wenigstens sechs Jahren vor uns herschieben.

Von nichts und niemand getrieben, machen wir uns an das Langwierigste. Paradox. Doch uns gefällt es so. Kein Problem, wenn es drei und mehr Wochen dauert. Erfrischung muss sein.