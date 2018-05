Fundstück – 21.5.2018 – Hassan Nasrallah, bedeutender arabischer Führer

I.

„Heute zeigen die Vereinigten Staaten einmal mehr, dass das einzige, was ihnen in der Welt am Herzen liegt, ihre Interessen sind, und zweitens die Interessen Israels. Letzter Punkt….

Das heißt, für aufeinanderfolgende US-Regierungen haben humanitäre Erwägungen oder moralische Werte keinen Platz. Die humanitären Erwägungen oder moralischen Werte hatten nie einen Platz…. Jede Anspielung auf humanitäre Erwägungen, moralische Werte oder Menschenrechte ist leere Worte und hat keinen Platz hinter den Kulissen amerikanischer Entscheidungsfindung….

…die Vereinigten Staaten, die führende Weltmacht, respektieren nicht internationale Resolutionen, internationales Recht oder internationale Institutionen, nicht einmal internationale Resolutionen, an denen sie teilgenommen haben, die sie geformt und genehmigt haben. Wenn sie ihren Interessen nicht mehr entsprechen, geben sie sie auf und werfen sie ab….

Drittens haben alle Abkommen, Konventionen und Urkunden für aufeinander folgende US-Regierungen keinen Wert, weder moralisch noch legal. Sie machen und löschen Verträge nach Belieben….

O mein Bruder, das ist nicht das zweite Mal, sondern das hundertste und das tausendste Mal, dass diese Amerikaner die Welt in den Rücken stoßen. …

Und ebenso zeigt die Erfahrung, dass die US-Regierung ihre Verbündeten nicht einmal respektiert, nicht einmal ihre Interessen: Sie interessieren sich einfach nicht für sie. Die wirtschaftlichen, politischen und sogar Sicherheitsinteressen der Europäer sollten den nuklearen Deal mit dem Iran aufrechterhalten. Aber die USA haben sie nicht einmal konsultiert. Von wem reden wir? Europäische Verbündete, nicht ihre Kollaborateure in der Dritten Welt. Europäische Verbündete, mächtige Staaten, die im Sicherheitsrat Vetorechte haben! Aber die Vereinigten Staaten haben weder von ihnen noch von ihrem Inhalt, noch von ihren Interessen oder von ihrer Form Gebrauch gemacht….

Wenn jemand in Palästina, wen auch immer er sein mag, auf einen Beschluss der Vereinigten Staaten entweder als einzelner Vermittler, als internationaler Vermittler oder als Teil eines P5 + 1 setzt, ist er irregeführt, er ist von der Realität abgekoppelt und verlässt sich darauf Fata Morgana, die zu keinem Ergebnis führen werden. Dieses Experiment beweist Ihnen, O Palästinenser, dass es auf keinen Fall der richtige Weg ist. Es führt nirgendwohin….“

II.

„Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte und der uns auch nach Palästina führen wird, ist die jüngste Konfrontation in Syrien, die sich vor einigen Tagen auf den Golanhöhen gegen den israelischen Feind ereignete. Ein paar Tage zuvor war in Syrien eine Konfrontation von größter Wichtigkeit. Es wird (in den Medien) als „die Nacht der Raketen“ bezeichnet. Okay, also lass uns die Nacht der Raketen nennen….

In dieser Nacht, zum ersten Mal in der Geschichte seit dem Waffenstillstand auf den Golanhöhen, seit dem Krieg von 1973, die Positionen der israelischen Besatzungstruppen im besetzten Golan – wir müssen diese Tatsache im Hinterkopf behalten: Es ist nicht (nur) der syrische Golan, aber der besetzte syrische Golan und Israelis streben seit Jahren Tag und Nacht wegen der Ereignisse in Syrien danach, eine internationale Anerkennung und Zuschreibung des Golan an die israelische Entität zu erhalten. Zum ersten Mal in der Geschichte haben die Stellungen der Besatzungsarmee im besetzten syrischen Golan in quantitativer und qualitativer Hinsicht einen solchen Raketenschlag erlitten….

,´…Lassen Sie uns nun ein paar Worte zu den Implikationen sagen, denn sie sind sehr wichtig, extrem wichtig….

Erstens ist dieser Raketenangriff eine Möglichkeit – dies ist nicht die einzige – um auf die andauernde israelische Aggression gegen Syrien zu reagieren….

Also, was ist die Nachricht? Hier ist es: „Wenn du denkst (O Israel), dass du weitergehen kannst, in Syrien kommen, bombardieren, töten, zerstören kannst, ohne die geringste Reaktion zu bekommen und ungestraft zu drohen und einzuschüchtern und zu sehen, wie sich alle verbeugen, bist du wahnhaft .“… Wir sind auf einer völlig neuen Bühne angekommen, die durch diesen strategischen Raketenangriff eröffnet wurde…. Wir befinden uns in einem neuen Stadium, in dem Israel seine Aktionen in Syrien mit großer Sorgfalt abwägen muss…. Ich sage nicht, dass sie nichts tun werden. Aber ich sage, sie werden ihre Bewegungen sorgfältig berechnen….

Zweitens, Diese Raketenreaktion ereignete sich trotz israelischer Drohungen und Einschüchterungen. Wenn Sie sich erinnern, sagten die Israelis während zwei oder drei Wochen (vor dem Angriff), sie würden eine Reaktion erwarten, aber wenn sie aufkäme, würden sie zerstören, bombardieren, töten, alles auf den Kopf stellen usw…. aber sie haben nichts auf den Kopf gestellt, und sie haben es nicht gewagt, einige rote Linien in Syrien zu berühren….

Trotz aller (israelischen) Einschüchterungen und Drohungen hat (Syrien) diese Entscheidung getroffen und diese Reaktion eingeleitet. Und das bedeutet, dass wir mit Drohungen, Einschüchterung, Terror und so weiter fertig sind, es ist alles vorbei….

Viertens, trotz der Tatsache, dass sie durch ihre Analytiker und vielleicht durch ihre Informationen wussten, dass das Ziel der Golan war, dass sie den Iron Dome und alle Systeme zum Abfangen von Raketen eingesetzt haben und dass sie alle Möglichkeiten in Betracht gezogen haben und auf einem Level waren Von höchster Alarmbereitschaft konnten sie nicht verhindern, dass die meisten Raketen israelische militärische Positionen im Golan angreifen, und dies ist auch ein militärischer Fehlschlag für Israel….

Fünftens,… Sie sagen, ihre Heimatfront sei kriegsbereit. Eine der wichtigsten Folgen dieses Ereignisses war der Nachweis, dass die (israelische) Heimatfront nicht bereit für den Krieg ist. Ihre Bevölkerung ist psychologisch und moralisch nicht bereit, weder ihre Unterkünfte noch ihre Heimatfront….

Eine der anderen Implikationen, die reich an Lektionen waren, ist die Notwendigkeit, dass Israel das Ausmaß dessen, was geschah, verschleiert,… Und natürlich, am zweiten Tag, haben israelische Beamte gesprochen, um zu sagen, dass, wenn irgendetwas passieren würde, sie die iranischen Stützpunkte in Syrien zerstören würden. Aber hast du nicht schon behauptet, du hättest sie zerstört? …

Der letzte Punkt über die Auswirkungen dieses Problems, bevor wir uns unserem letzten Teil, Palästina, widmen, ist die demütigende und beschämende Position einiger Golfstaaten. Zum Beispiel, wenn der Außenminister von Bahrain erklärt, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen,… Diese Ebene des Lasters, Schwachsinn, Dummheit, Unterwerfung, Schmeichelei gegenüber den Amerikanern und Israelis ist wahrhaft atemberaubend. In Wahrheit haben wir erlebt und gesehen (viele Dinge), und vielleicht gab es viele Menschen, die erwarteten, dass einige Araber Verräter sein würden, ohne Ehre, abscheulich und abscheulich, aber (nicht) auf dem Niveau, das wir heutzutage sehen…

Heute ist die Botschaft an Israel während der Raketennacht, dass weder Syrien noch die Führer Syriens, noch seine Armee, sein Volk oder seine Verbündeten dulden werden, dass Syrien all diesen israelischen Verletzungen und Aggressionen schutzlos bleibt. Und sie sind bereit, so weit wie nötig zu gehen. Was in Syrien in der Raketennacht passiert ist, ist zunächst und vor allem ein Akt der Verteidigung Syriens und seiner Souveränität, bevor es sich für diesen oder jene Märtyrer rächt. Und unsere kollektive Verantwortung besteht darin, fest zu etablieren, daran zu arbeiten, diese neue Gleichung im Kampf fest zu etablieren, denn es ist eine sehr wichtige Gleichung, die sich auf unseren Schutz auswirkt….“

III.

Der dritte Teil über Palästina wird bald übersetzt werden.

Quelle