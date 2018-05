Weltweite Empörung über Israel: Die Berufsdschihadisten schweigen

„Für die islamische Welt ist die Besatzung Palästinas eine zentrale Herausforderung. Die Empörung in der ganzen muslimischen Welt über das israelische Gemetzel bei Gaza in den vergangenen Tagen veranschaulicht diese Tatsache. Darüber wird allerdings wenig in der deutschen Presse berichtet. Man würde doch erwarten, dass Muslime weltweit israelische Einrichtungen angreifen. Fehlanzeige. Während Israel ständig Palästinenser unterdrückt, tötet und verstümmelt, darunter sogar Ärzte und Journalisten, schweigen die Berufsdschihadisten, was Israel angeht. Die meisten ihrer Opfer sind Muslime. Wieso?