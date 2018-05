Es ist „nur“ eine Karte. Mit dem Hinweis auf die Quelle „Parteibuch“ sei nicht nur die Legende zur Karte nachgereicht. Es geht um etwas mehr:

Ich schätze „Parteibuch“ als Blog (etwa diesen Kommentar, als jüngtes Beispiel aus einer ansehnlichen Reihe), das eine unersetzliche, im besten Sinne KONKRETE Arbeit leistet, um die gegenwärtige weltpolitische Situation zu verstehen.

Diese Wertschätzung wende ich ausdrücklich gegen die an anderer Stelle erwähnten „Sofastrategen“, wie sie sich in „Alternativmedien“ tummeln oder auch an Linke, die gern an Stelle thematisch bestimmter Arbeit/Bemühung „Geschichte philosophieren“. Letzteres scheint in Zeiten des 200-jährigen Jubiläums des großen Karl Marx Konjunktur zu haben.