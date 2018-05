Text in maschineller Übersetzung:

„Mit einer sehr kriegerischen Rede hat Trump den Nuklearvertrag mit dem Iran gebrochen. Er hat auch viel gelogen. Es ist auch keine Überraschung. Die Vereinigten Staaten halten nur Vereinbarungen, solange sie zu ihrem kurzfristigen Vorteil sind – fragen Sie einfach die amerikanischen Ureinwohner. Man kann niemals darauf zählen, dass die USA ihr Wort halten…

Iran wird sich weitgehend an den Nuklearvertrag halten, wenn die EU ihn effektiv verteidigt und Irans Geschäfte mit europäischen Unternehmen nicht behindert. Wenn die EU dies nicht tut, wird das Atomabkommen null und nichtig sein. Der Iran wird den Deal verlassen. Die neoliberale Rouhani-Regierung, die dem Deal zugestimmt hat, wird fallen und die Konservativen werden zurückkommen. Sie werden die Souveränität des Iran um jeden Preis verteidigen…

China und Russland machen beide riesige Geschäfte mit dem Iran und sind nun effektiv seine Beschützer . Während sie keine gemeinsame Ideologie haben, sind alle drei gegen eine globalisierte Welt unter exklusiven „westlichen“ Regeln. Sie haben die wirtschaftliche Macht, die Bevölkerung und die Ressourcen dazu. Weder die USA noch Europa haben sich damit abgefunden…

Während Israel den Iran als Boogeyman halten will, um die Aufmerksamkeit von seiner Völkermordkampagne gegen die Palästinenser abzulenken, will er keinen großen Krieg. Die Hisbollah im Libanon hat genug Raketen, um das moderne Leben in Israel unhaltbar zu machen. Ein Krieg gegen den Iran könnte leicht mit Tel Aviv in Flammen enden…

Der Rückzug der USA aus dem Nuklearabkommen ist ein großer Fehler. Verteidigungsminister Mattis sprach dagegen. Wird Trump trotz der Meinung seiner Militärberater einen noch größeren Fehler machen? Wird er Krieg gegen den Iran führen?“

Zur Beachtung: Der verlinkte Artikel hat ebenfalls „Fundstück-Qualität“.