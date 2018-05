Tag der Befreiung, Tag des Sieges, welch ein Tag.

1952, vielleicht auch schon 1951, ich war ein Kind von 11, 12 Jahren, habe ich den Film „Der Fall von Berlin“ gesehen.

An die folgenden Szenen kann ich mich gut erinnern:

Ich fand Stalin schön.

Dass mein Vater, der Lenin und Gorki hochschätzte, sagte, solche Filme sehe er sich nicht an, verstand ich überhaupt nicht.

Fortan wusste ich, dass Stalin in Berlin gewesen war und stritt in Gesprächen immer für diese Wahrheit. Viel, viel später erfuhr ich, dass Stalin nie in Berlin gewesen war. Das gab mir Vieles zu denken; immer wieder; eigentlich bis heute.

„Землянка“, von der Dschemma Kalid singt, ist der Unterstand, der Bunker.