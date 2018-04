Irre in der Politik? Irre Politik?

Die mit dem behaupteten Giftgaseinsatz von Douma ausgelöste und maximal zugespitzte Krise des USA-Russland-Verhältnisses (Stichwort: „militärische Konfrontation zum 3. Weltkrieg“) wurde entschärft.

Erneut wurde bestätigt, dass maßgebliche Politiker des Westens zur Erringung bzw. Sicherung ihrer imperialistischen Suprematie auf eine Politik des maximalen Risikos setzen. Ihre Strategie ist einfach: Wir schlagen zu. Auf Gegenschläge antworten wir mit stärkeren Gegenschlägen, treiben die Auseinandersetzung ins Extrem bis zum Sieg.

Solche Politiker sind Bolton, Pompeo, Netanjahu, May, Macron.

Die Realitätswahrnehmung dieser Politiker und Politikerinnen ist von der Vorstellung ihrer „Außergewöhnlichkeit“ und „Überlegenheit“ durchdrungen. Dies vorausgesetzt, ist ihr Handeln rational. In diesem Sinne sind sie keine Irren. Durch radikales Ausagieren der Überlegenheit (und nur dadurch), meinen sie, wird jedes denkbare Problem gelöst, während umgekehrt das Nichtausagieren zu Niedergang und Niederlage führt.

Die akute Kriese wurde entschärft, weil die extremistische Position gezügelt wurde. Jedoch bedurfte es, um dies zu erreichen, außergewöhnlicher Anstrengungen, etwa von Kriegsminister Mattis aber auch (was die europäische Ebene betrifft) der klaren Positionierung von Merkel (Kujat). Es gibt keine Gewissheit, dass die extremistische Linie dauerhaft zurückgedrängt wurde. Im Gegenteil.

Um die extremistisch-imperialistische Linie dauerhaft zu schwächen, ist es nötig, das total verfestigte, sozusagen ideologisch-genetische Syndrom der westlichen Überlegenheit zu zerstören.

Wie das geschehen könnte, wer da welche Aufgaben erfüllen müsste – von der Achse des Widerstands Syrien/Russland/Iran/China bis zur letzten Blogdiskussion – wäre eine gründliche Diskussion wert.

Für eine an Marx, Engels, Lenin orientierte Friedensposition und die Entwicklung mächtiger Friedensaktivitäten, ist es absolut unbefriedigend, dass sich unsere Kritik auf PolitikerInnen konzentriert, also die Akteure auf der Vorderbühne. Die mächtigen Klassenkräfte und -fraktionen, in deren Auftrag die PolitikerInnen handeln, und auch die steuernden Vermittlungen (seien sie kettenförmig, seien sie netzförmig) zwischen den Akteuren in diesem Ökonomie-Geostrategie-Politik-Feld bleiben weitgehend im Dunkeln.

Die Inaktivität der politischen Parteien, NRO und Massenbewegungen der Linken gerade in dieser Frage ist markanter Ausdruck ihres Elends.