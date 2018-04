Augenzeugenberichte der Geretteten von Douma

Berichte von jetzt befreiten Syrern, die sich seit Dezember 2013 in der Gewalt der islamistischen Scheusale von Jaish al-Islam und Al-Nusra befanden, den Mordmilizen im Auftrag der Golfdikaturen, Israels, der USA und der großen EU-Kriegsmächte Frankreich, GB und Deutschland:

„Ostghouta: Die Geretteten erzählen von der Hölle, die sie erlebt haben:

http://french.almanar.com.lb/847878 Bilder im Link

Seit Sonntag Abend ist die Vereinbarung zwischen der syrischen Regierung und der Terrorgruppe Jaish al-Islam in der Duma, Ost-Ghouta, in Kraft.

Gegen 23:00 Uhr (Ortszeit) begannen die von Saudi-Arabien unterstützten Milizen, die Menschen freizulassen, die sie in den Jahren, in denen sie die Region Ost-Ghouta eroberten, entführt hatten.

Das offizielle syrische Fernsehen filmte den Bus mit Frauen und Kindern, die die Duma über die Passage von Wafidine verlassen.

Nach Angaben der syrischen Agentur Sana wurden die meisten Menschen nach dem Massaker in ihrer Heimatstadt Aadra im Dezember 2013 entführt.

Diese multikommunale Industriestadt östlich der Duma war loyal geblieben, und ihre Bewohner weigerten sich, sich der Rebellion in Syrien anzuschließen, die von den wahhabitischen Monarchien des Golfs und ihren Verbündeten, den Westmächten, unterstützt wurde.

Nach den Morden in den Straßen waren Milizionäre in die Häuser eingedrungen und hatten ganze Familien, einschließlich Frauen und Kinder, gezwungen, ihnen zu folgen.

Diesen Überlebenden zufolge sind die Täter ihrer Entführung sowohl Jaish al-Islam, die von Saudi-Arabien unterstützte Miliz, als auch die Al-Nosra-Front, die immer noch der offizielle Zweig von al-Qaida in Syrien war.

Während ihrer Gefangenschaft waren sie mehrmals in Käfigen eingesperrt, die in den verschiedenen Bezirken von Ghouta gelaufen waren.

Die Agentur Sana veröffentlichte die ergreifenden Bilder und Zeugnisse dieser freigelassenen Zivilisten bei ihren Treffen mit ihren Eltern und Verwandten im Fayha-Sportstadion in Damaskus, wo sie evakuiert wurden.

Die meisten waren Frauen, Jugendliche und Kinder.

Im Alter von 10 Jahren wurden sie von ihren Familien getrennt und als Sklaven benutzt, um Tunnel zu graben.

„Ich wurde mit meiner Mutter und allen Mitgliedern meiner Familie aus der Industriestadt Aadra entführt. Ich schwöre bei Gott, wir wurden gedemütigt wie niemand sonst. Ich war 11 Jahre alt, ich war gezwungen, sehr schwere Zwangsarbeit zu leisten, besonders in den Tunneln“, sagte ein junger Duma-Überlebender für Sana.

„Es ist vier Jahre und vier Monate her, minus vier Tage, seit wir am helllichten Tag aus unseren Häusern geholt wurden, als sie Allahou Akbar riefen, sie waren Jaish al-Islam und die Al-Nosra-Front“, sagte eine Frau, die gerade entlassen worden war.

Und um fortzufahren: „Wir wurden über die Tunnel in die Duma gebracht und dann in einem Gefängnis namens al-Tubah (Erlösung) festgehalten…. Als der Militärfeldzug von der syrischen Armee gestartet wurde,Sie verteilten uns in Häusern unter den Zivilisten, sie sperrten uns in Räume, die sie mit Blei klösterten. 6 oder 7 Monate lang haben wir das Sonnenlicht nicht gesehen. Wir wurden alle beraubt. Es gab Tage, an denen wir kaum 100 Gramm Marmelade zu essen bekamen. Es waren Kinder bei uns.“

„Ich war in einem Raum mit sechs Leuten eingesperrt. Zuerst wollten sie uns ein wenig von der Sonne sehen. 2 Stunden am Tag. Dann haben sie uns nicht ausgeschaltet…. sie haben uns Artillerie über den Kopf gezogen. Jedes Mal, wenn sie bombardierten, zerbröckelte das Dach auf unseren Köpfen“, sagte ein 6-7 jähriger Junge.

Ein Mädchen berichtet, im Alter von 13 Jahren mit ihrem Vater und ihrer Mutter entführt worden zu sein.

„Ich war 5 Jahre mit meinem Mann und drei Kindern im Gefängnis. Sie hatten uns mitgenommen und wollten uns die Kehle durchschneiden. Dann benutzten sie uns, um unseren Staat zu erpressen…. wir verbrachten 5 Jahre in den unterirdischen Kellern, im Dunkeln. Kein Licht, keine Luft. Wir bekamen Essen in wenigen Gramm“, sagte eine andere Frau.

„Ich war ein Student im vierten Jahr in der Pädagogik.“ Sie haben mich mit meinen Eltern und zwei Schwestern entführt…. seit dem 29.12.2013. Wir hatten nichts getan. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ich habe vier Jahre im Tunnelbau gearbeitet. Wir waren wie Sklaven. Sie haben viel gelogen. Sie sind Verräter. Ich sah meine Eltern verhungern. Sie hungerten uns aus und gaben uns nur Nahrung gegen Zwangsarbeit. Sie schlugen uns und ließen die Menschen krank, ohne Medizin“, berichtete ein junger Mann.

„Sie haben nichts mit dem Islam zu tun, sie reden über den Islam, wissen aber nichts über den Islam. Sie kennen nur Niedertracht und Schande“, sagte ein alter Mann, der gerade entlassen worden war.

Seit der Freilassung dieser Geiseln und bis zum Nachmittag dieses Montags haben 33 Busse mit Milizionären und ihren Familienangehörigen Duma verlassen und an der Wafidine-Überquerung angehalgten, um einen ersten Konvoi nach Jarablus im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei zu bilden.

Ein zweiter Bus der aus Aadra entführten Zivilisten sollte ebenfalls abfahren.

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator“

Quelle: Parteibuch