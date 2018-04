Lenin-/Stalinfragen

„Lieber Kranich, das Thema Lenin, aber auch die Frage nach der Vermeidbarkeit oder Unvermeidbarkeit der Übergabe der Macht an Stalin und der möglichen Unzulänglichkeiten der Organisationsstruktur der bolschewistischen Partei, interessieren mich…“

Ich antworte gerne als jemand, der im Laufe der Zeit viel von und über Lenin gelesen und sich so sein persönliches Verständnis erarbeitet hat. Historiker bin ich nicht und „Experte“ schon gar nicht.

Ich fange mal an: Du schreibst: „Lenins (praktizierter) Grundsatz des Nichtausschlusses von Gegenmeinungen unter Bolschewisten wurde im Verlauf weniger Jahre restlos aufgegeben. (Dabei kann ich nicht genau einschätzen, ob Lenin diesen Grundsatz praktizierte, einfach weil ihn die Verhältnisse dazu zwangen oder ob bzw. wie weit es eine bewusst gepflegte „Kultur“ des produktiven Umgangs mit Gegenmeinungen gab.)

Die heißesten Fragen der Revolution – Lenins Aprilthesen, der Beschluss die Macht zu ergreifen, der Abschluss des Brester Friedensvertrages, später der Übergang zur NÖP, um nur diese zu nennen – führten ALLE zu heftigsten Auseinandersetzungen in der Partei bis hin zu faktischen (mehr oder weniger dauerhaften) Spaltungen. Bei all diesen Auseinandersetzungen befand sich Lenin anfangs in der Minderheitsposition. Er errang jedes mal Mehrheiten in zähen bis erbitterten Diskussionen (parallel zum Fortgang der politischen Massenkämpfe). Mehrmals drohte er selbst mit dem Rücktritt von allen Funktionen. Fakt ist, dass Lenin mit ALLEN, die Gegenpositionen vertreten hatte, nachdem sie diese aufgegeben hatten, weiter zusammenarbeitete.

Bemerkenswert ist auch ein absolut fairer Nachruf Lenins auf den Linken Sozialrevolutionär Proschjan, der zum Kampf gegen die Bolschewiki übergegangen war (Siehe opablog hier). Andererseits gibt es bei Rogowin die Bemerkung, dass es zu Lenins Zeit üblich gewesen sei, dass GenossInnen hartnäckig abweichender Position zumindest zeitweilig in weniger wichtige Provinzfunktionen geschickt wurden. NIEMALS wurden zu Lenins Zeit abweichende Parteimeinungen kriminalisiert/juristisch verfolgt. Das copy right auf diese „Form der Parteiarbeit“ gebührt einzig und allein Stalin, erstmals angewandt übrigens gegen einen muslimischen Bolschewisten und Lenin-Vertrauten (Genaueres müsste ich bei Rogowin nachlesen.).

Es wird behauptet, dass Stalin nicht nur als gelehriger Schüler Lenins galt und auftrat, sondern dass Lenin ihn zumindest eine gewisse Zeit lang auch besonders anerkannt und sogar gefördert habe, ihn sogar in besondere Ämter gehoben habe.

Lenin schätzte Stalin als „prächtigen jungen Georgier“, der prinzipienfest und entschlossen auftrat und zwar in bleierner Zeit, 1912/13. Lenin übertrug Stalin. 1913 eine Ausarbeitung zur Nationalen Frage, die dieser (mit viel Hilfe von Lenin, wie Kosing schreibt) in ausreichender Qualität bewältigte. Mir sind keine weiteren Beispiele einer theoretischen Zusammenarbeit Lenin-Stalin bekannt. Eine rel. selbständige Rolle spielte Stalin ab Februar 2017 in Petrograd (wohin er aus der Verbannung geeilt war) als Prawda-Redakteur mit einer halbmenschewistischen Position. Er gehörte anfangs, wie viele andere auch, zu den Gegnern von Lenins Aprilthesen.

In den späteren Auseinandersetzungen – soweit ich sehen kann in ALLEN – stand Stalin zuverlässig an der Seite Lenins (auch wenn sie in der Minderheit waren). Ich denke, dass L. diese treue Gefolgschaft geschätzt hat. Ich kann nicht erkennen, dass Stalin in diesen Auseinandersetzungen eine besonders aktive, wortführende Rolle gespielt hätte. Vermutlich mangelte es ihm diesbezüglich an der geistig-ideologischen Bildung und Flexibilität bis hin zu den sprachlichen Fähigkeiten. In den beiden Rabinowitch-Bänden, in denen eine Vielzahl von Funktionären zu Wort kommt, wird Stalin fast nie erwähnt. Im Bürgerkrieg bekleidete Stalin bedeutende politisch-militärisch Funktionen, in denen er sich als durchsetzungsfähig erwies, wobei es aber auch zu anhaltenden Kontroversen mit Trotzki und Tuchatschewski kam. Ab Mitte 1922 bekleidete Stalin die Funktion des Generalsekretärs der Partei, von Lenin, dessen medizinischer Leidensweg um diese Zeit begann, nicht gefördert aber toleriert. Ich schätze, dass diese „Innendienst“-Funktion von den „echten Bolschewiki-Kämpfern“, die nach wie vor von ihrem Revolutionspathos durchdrungen waren, eher gering geschätzt wurde. Ein wenig vergleiche ich diese Funktion mit der des Spießes bei der Armee, der „Mutter der Kompanie“. Aber Stalin war jetzt nicht nur sozusagen „Chef der Küche“, sondern auch „Chef der Kader“. Der Bürgerkrieg war zu Ende, die Verwaltung Russlands rückte ins Zentrum aller Arbeit (Stalin setzte in kurzer Zeit tausende Kader ein) und Lenins Platz war unbesetzt – so sah sich Stalin Im zweiten Halbjahr 1922 an die aussichtsreiche Startposition für eine bzw. DIE Führerkarriere gestellt. An Ehrgeiz, Machtinstinkt und taktischer Umsicht mangelte es ihm nicht.

Ab 2. Halbjahr 1922 bis März 1923 entwickelte sich zwei gegenläufige Prozesse:

– die Beeinträchtigung, zunehmend Zerstörung, von Lenins Arbeits- und Führungskraft (von Phasen der Hoffnung unterbrochen)

– die Formierung der winzigen (fünf Personen) Führungsgruppe für den absehbaren Machtkampf.

Beide Prozesse wurden überlagert vom schrittweisen Sichbewusstwerden Lenins der Gefahren die der Partei und der Revolution drohten und seinen Anstrengungen diesem „Schicksal“ gegenzusteuern. Und dieses Sichbewusstwerden wiederum wurde vor allem gespeist aus der kritischen Beobachtung des ZEITGLEICH sich herausbildenden und deutlicher erkennbar werdenden speziellen Stalinschen Führungsstils.

Mit Lenins endgültigem Zusammenbruch Anfang März 1923 war entschieden, dass es keine Lösung im Sinne der direkten (im Inhalt eindeutigen, in der Form vorsichtigen) Empfehlungen Lenins geben würde. (Zu alldem vergl. hier)

Dass Lenin Stalin nicht hat verhindern können – kurz vor seinem Tode soll er ja vor ihm gewarnt haben – deutet für mich auf zwei einander nicht ausschließende Möglichkeiten hin: 1. Seine Einschätzung des Charakters anderer (Mitstreiter oder Gegner; vielleicht nur Mitstreiter) entsprach nicht ganz dem Niveau seiner sonstigen intellektuellen Fähigkeiten. Ein psychologischer Mangel sozusagen. Oder: 2. Die Strukturen einer Kaderpartei ließen sich dem Anforderungswechsel vom Kampf um die Macht zum Ausbau, der Sicherung und Handhabung der Macht nicht oder nur unzureichend entsprechend anpassen und umstellen.

Was Du Möglichkeit 1 nennst, möchte ich rundheraus (spontan) bestreiten. Mein Bild Lenins ist eher, dass er seine Mitkämpfer sehr differenziert einzuschätzen wusste und generell die Wechselwirkungen von Psychologischem und Politischem/Nichtpsychologischem im Blick hatte. Wie gesagt, eine spontane Antwort. Ob ich sie nach längerem Nachdenken vielleicht relativieren würde, weiss ich nicht.

Die Möglichkeit 2 ist sehr ernst zu nehmen. Den Anforderungswechsel hat Lenin frühzeitig grundsätzlich klar benannt. Das gehört zu seinen größten theoretisch-praktischen Leistungen. Ich spreche von seiner im März/April 1918 geschriebenen und veröffentlichten Arbeit „Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht“ (Lenin Werke Band 27, S. 225-268).

Randbemerkung zu Lenin-Quellen: Die komplette Werkausgabe Lenins (wie auch die von Marx/Engels) ist online verfügbar. Man kann sich hier oder hier mühelos die entsprechenden pdf.-Dateien herunterladen und per Volltextsuche schnell jede angegebene Stelle finden.

Eine andere Frage ist, ob die Orientierungen auf die neuen Anforderungen zielstrebig und in vollem Umfang umgesetzt wurden. Wurden sie nicht. Das verhinderte der Existenzkampf – Bürgerkrieg, Interventionskriege – der durchgestanden werden musste. Nach dem Bürgerkrieg ging das Ringen – wieder eine Existenzfrage! – um die NÖP, eine tiefgreifende Umorientierung. (Mir kommt die interessante Frage, ob Lenin nach dem Bürgerkrieg explizit auf seine Arbeit von März/April 1918 zurück gekommen ist. Diese Frage habe ich mir bisher noch nicht gestellt und kann sie derzeit nicht beantworten.)

Kurz: Der Anforderungswechsel stand auf der Tagesordnung. Er wurde nicht umfassend bewältigt, wahrscheinlich (ohne Lenins Mitwirkung) auch nicht im vollen Umfang begriffen.

Inwieweit für diese unentschiedene Situation, die sich ja bis etwa 1928/29 hinzog und mit dem Übergang zu Stalins Diktatur beendet wurde, „die Strukturen der Kaderpartei“ verantwortlich waren, möchte ich momentan nicht beantworten.

Damals wie heute ist die Parteifrage eine der Kernfragen.

Ich bin z. Z. der Auffassung, dass

– der völlige Verzicht auf die Partei zugleich den Verzicht auf die Zentralisierung und Konzentration der systemüberwindenden Kraft bedeutet (Anarchismus). Das halte ich für keinen gangbaren Weg.

– ALLE gegenwärtig existierenden Parteien systemstabilisierende Funktion haben und daher Teil des Problems und nicht der Lösung sind und dass

– Lenins Parteikonzept (Grundlegung in „Ein Schritt vorwärts,…“, 1904, Werke Band 7 aber auch „Was tun?“, 1902, Werke Band 5) ohne Lenins Persönlichkeit ebenfalls gescheitert ist.

In dieser Situation stelle ich mir die Aufgabe, Lenins Parteikonzept noch einmal auf das Sorgfältigste zu studieren in der Hoffnung Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung zu finden, die unter heutigen (und künftigen) Bedingungen funktionieren kann. Übrigens ist in diesem Zusammenhang der kleine Artikel der DDR-Historikerin Ulla Plener lesenswert: „Lenin über Parteidisziplin“, zu finden hier.

Standen Demokratie und Meinungsfreiheit nachweisbar in irgendeiner Form auf seinem „Zieleplan“ und wenn ja an welcher Stelle und eventuell wie weit zeitlich in die Zukunft verschoben?

Auf diese Frage ein eindeutiges „Ja“. Eine Teilantwort habe ich mit dem Verweis auf „Die nächsten Aufgaben…“ gegeben. Beim Lesen sollte man die Diktion der Zeit berücksichtigen. Ein übertriebenes Beschwören des Begriffs „Meinungsfreiheit“ etwa, wird man bei Lenin nicht finden. Ich verweise auf eine weitere knappe Arbeit von Ulla Plener „Lenins demokratische Strategie“ und auch auf meinen kleinen Vortrag bei den Freidenkern zu diesem Thema.

Welche Rolle spielte neben der Idee der „Rätedemokratie“ ihre Praxis?

Hier geht es nicht zuletzt um die Rolle der Sowjets. Die Sowjets=Räte waren in der Revolution Machtorgane, nicht bloße Befehlsempfänger. Bei Rabinowitch kann man nachlesen, wie zeitweilig die Sowjets die einzigen funktionierenden Machtorgane waren und die Partei ein Schattendasein führte, weil alle verfügbaren Parteikräfte konkrete Arbeit in den Sowjets, der Armee, bei der Getreidebeschaffung usw. leisteten.

Grundsätzlich meine ich, dass man bei der „Rätefrage“ immer das Problem mitbedenken muss, dass die Räte als Ausdruck der BREITESTEN Volksinteressen auch für rückständige oder zurückbleibende Positionen offen sind. Das traurige Schicksal der Selbstentmachtung der Räte in der deutschen Novemberrevolution sollte uns bewusst sein.

Stimmt es, dass die Anhängerschaft der Bolschewisten überwiegend in den Städten und Großstädten konzentrierten (ca. 20% der Bevölkerung), während die Bauern und die Landbevölkerung kaum oder fast gar nicht oder sogar entschieden gegen die Bolschewiken eingestellt waren.

Es ist richtig, dass sich die Bolschewiki hauptsächlich auf das Industrieproletariat, die Fabrikarbeiter und in diesem Sinne auf die Städte stützten, ohne aber die Interessen der Bauernschaft zu ignorieren. Großen Einfluss erlangten sie im Verlauf des Krieges auf die Armee und Flotte und das bedeutete indirekt (über die Millionen Soldaten) auch auf die Bauernschaft. Nicht zu vernachlässigen ist ihre Verwurzelung in der radikalen Intelligenz.

Die theoretischen Grundlagen der Politik der Bolschewiki gegenüber den Klassen und Schichten der russischen Gesellschaft hatte Lenin rechtzeitig und gründlich ausgearbeitet in einem seiner klassischen Werke: „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie…“ Das war im Juni/Juli 1905, zu finden in Werke Band 9.

Ja, die Russen waren die Einzigen, die frühzeitig anfingen, ernsthaft die „Algebra der Revolution“ zu studieren.

Was an der Zwangskollektivierung war bei Lenin schon angedacht? Gar nichts, nur ein geringer Teil oder hat er sie in groben Zügen mit zu verantworten?

Die Zwangskollektivierung war das erste Große Verbrechen Stalins (Verbrechen hier mehr politisch, weniger juristisch gemeint) und erfolgte in absolutem Widerspruch zu allem, was Lenin diesbezüglich vertreten hatte.

Bei diesem Antwortsatz möchte ich es belassen und jetzt Lenin selbst das Wort geben, der meiner Meinung nach Deine Frage erschöpfend beantwortet. Er sagte auf dem VIII. Parteitag der KPR(B), 18.-23. März 1919, wo er zu Punkt 6, die Arbeit auf dem Lande, referierte (nachzulesen in Werke Band 29, S196-198, Hervorhebungen von Lenin):

„Als wir die Macht ergriffen, stützten wir uns auf die gesamte Bauernschaft als Ganzes. Damals hatten alle Bauern eine Aufgabe: den Kampf gegen die Gutsbesitzer. Aber bis heute halten sie an dem Vorurteil gegen den Großbetrieb fest. Der Bauer denkt: „Gibt es Großbetriebe, bin ich

wieder Knecht.“ Das ist natürlich falsch. Aber bei dem Bauern ist mit der Vorstellung vom Großbetrieb der Haß verbunden, die Erinnerung, wie die Gutsbesitzer das Volk unterdrückt haben. Dieses Gefühl bleibt, es ist noch nicht abgestorben.

Vor allem müssen wir von der Wahrheit ausgehen, daß man hier derNatur der Sache nach mit Gewaltmethoden nichts erreichen kann. Hier ist die ökonomische Aufgabe ganz anders gestellt. Hier gibt es keine Spitze, die man abtragen kann, ohne das ganze Fundament, das ganze

Gebäude in Mitleidenschaft zu ziehen. Die Spitze, die in der Stadt die Kapitalisten bildeten, gibt es hier nicht. Hier mit Gewalt vorgehen hieße die ganze Sache zugrunde richten. Hier -bedarf es einer lang dauernden Erziehungsarbeit. Wir müssen dem Bauern, der nicht nur bei uns, sondern

in der ganzen Welt Praktiker und Realist ist, konkrete Beispiele als Beweis dafür liefern, daß die „Kommune“ das beste ist. Natürlich wird nichts Vernünftiges dabei herauskommen, wenn im Dorf übereilige Leute erscheinen, die aus der Stadt aufs Land gespritzt kommen, den Leuten

etwas vorschwatzen, einige gelehrte, mitunter auch nicht gelehrte Zänkereien anzetteln und schimpfend wieder davonfahren. Das kommt vor. Anstatt sie zu achten, wird man sie verspotten, und das mit vollem Recht. Zu dieser Frage müssen wir sagen, daß wir die Kommunen fördern,

aber sie müssen so eingerichtet sein, daß sie das Vertrauen der Bauern gewinnen. Bis dahin aber sind wir Schüler der Bauern und nicht ihre Lehrer. Nichts ist dümmer, als wenn Leute, die die Landwirtschaft und ihre Besonderheiten nicht kennen, Leute, die nur deshalb ins Dorf stürzten,

weil sie etwas vom Nutzen der Gemeinwirtschaft gehört haben, des Stadtlebens müde sind und auf dem Lande arbeiten wollen – wenn solche Leute sich in allen Dingen als Lehrer der Bauern betrachten. Es gibt nichts Dümmeres, als an Gewalt auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Beziehungen des Mittelbauern auch nur zu denken.

Die Aufgabe läuft hier nicht darauf hinaus, den Mittelbauern zu expropriieren, sondern darauf, den besonderen Lebensbedingungen des Bauern Rechnung zu tragen, darauf, von den Bauern zu lernen, wie man zu einer besseren Ordnung übergeht, aber wagt nicht zu kommandieren!

Das ist die Richtschnur, die wir uns gegeben haben. ( B e i f a l l des g a n z e n P a r t e i t a g s . ) Das ist die Richtschnur, die wir in unserem Resolutionsentwurf darzulegen versucht haben, denn in dieser Hinsicht, Genossen, haben wir wirklich nicht wenig gesündigt. Das einzugestehen

ist keineswegs beschämend. Wir hatten keine Erfahrung. Den Kampf gegen die Ausbeuter haben wir auf Grund unserer Erfahrung geführt.

Wenn man uns seinetwegen manchmal verdammt hat, so können wir sagen: „Ihr seid daran schuld, ihr Herren Kapitalisten. Hättet ihr nicht einen so wütenden, sinnlosen, frechen, erbitterten Widerstand geleistet, hättet ihr nicht ein Bündnis mit der Bourgeoisie der ganzen Welt geschlossen,

dann hätte der Umsturz friedlichere Formen angenommen.“

Jetzt, nachdem wir diesen wütenden Ansturm von allen Seiten abgeschlagen haben, können wir zu anderen Methoden übergehen, denn wir handeln nicht als ein kleiner Zirkel, sondern als eine Partei, die Millionen führt. Millionen können nicht sofort eine Änderung des Kurses verstehen, und deshalb treffen die Hiebe, die den Kulaken zugedacht sind, vielfach den Mittelbauern. Das ist nicht erstaunlich. Man muß nur begreifen, daß das durch historische Umstände bedingt ist, die überlebt sind, und daß die neuen Bedingungen und neuen Aufgaben in bezug auf diese Klasse eine

neue Denkweise erfordern.

Unsere Dekrete über die Bauernwirtschaft sind in den Grundzügen richtig. Wir haben keinerlei Ursache, uns auch nur von einem dieser Dekrete loszusagen, auch nur eines von ihnen zu bedauern. Aber wenn auch die Dekrete richtig sind, so ist es nicht richtig, sie den Bauern mit Gewalt aufzuzwingen.“

Lenin Politik der NÖP war auf viele Jahre, ja Jahrzehnte, angelegt. In China hat Deng, nachdem man die Mao-Wirren überstanden hatte, mit seinen Reformen wesentliche Züge von Lenins NÖP realisiert. In der Sowjetunion hat nach Stalin niemand den Weg Lenins wiedergefunden. In der DDR wurden manche Gedanken der NÖP durchaus aufgegriffen.