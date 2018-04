Was ist? Was wird? (1. und 2. 4.18)

Hab‘ ich eigentlich schon gesagt, wo ich mich befinde? In der „Brandenburgklinik Berlin-Brandenburg“ in Bernau bei Berlin, besser bekannt als „Waldsiedlung“ oder „Wandlitz“; ja, im „Städtchen“.

Heute habe ich meinen Nachmittagsspaziergang (während stundenlangen Schneefalls) mal durch den früheren „Innenring“ gemacht, bin die Stücker 20 Häuschen abgelaufen, die damals das Heiligste vom Heilligen beherbergten. Einige sind mit Informationstafeln über die früheren Bewohner versehen, einige scheinen leer zu stehen. Es sind einstöckige Häuser von meist etwa 200 qm Grundfläche, funktional sicherlich kleine Villen, architektonisch sind sie NICHTS – einzeln gestellte Reihenhäuschen.

Ich glaube mich zu erinnern, dass damals Ende 1989, als zum ersten Mal Journalisten über das “Städtchen“ berichteten (DDR-Journalisten, die über Nacht Sensationsgeilheit gelernt hatten), die gezeigten Wohnverhältnisse kaum Jemanden aufregten. Gewaltige Empörung aber gab es über die Kaufhalle im „Städtchen“, vollgestopft mit Westwaren, die zu höchst moderaten Preisen abgegeben wurden (während 10 km weiter in Schmachtenhagen, wo schon damals meine Laube stand, im Hochsommer 1x in der Woche Bier angeliefert wurde, das am selben Tag ausverkauft war…. Merkwürdigerweise hatten die Leute trotzdem alle Bier, …weil sie eben immer gleich ‚nen ganzen Kasten kauften).

Mit dem „Städtchen“ hatte ich nur einmal persönlich zu tun, direkt-indirekt, wenn man so will. Und zwar damals, als ich eine kleine Weile ein Abenteuer mit einer feschen Ungarin hatte. Ihr Mann arbeitete in einem Ministerium oder in der Staatlichen Plankommission. Er war so wichtig, dass er manchmal zu seinem Minister/Politbüromitglied ins „Städtchen“ gerufen wurde, wo bis tief in die Nacht und morgens gleich weitergearbeitet wurde. Dann übernachtete er dort im Gästehaus, während Ungarin und ich nach Herzenslust in einer Tanzkneipe unweit ihrer Wohnung schwoften. „Und etwas andres noch“.

Wenn ich nun weiter zu den Fragen „Was ist? Was wird?“ schreibe, fürchte ich, dass es ein Durcheinander gibt. Mir gehen eine Menge Gedanken durch den Kopf, doch wie strukturieren? Vielleicht ist zumindest die Dialektik von Einzelnem, Besonderem und Allgemeinem ein Ordnungsprinzip. (Damals, in den Gesprächen von Clara S. mit Gilad Atzmon war mir die etwas schematische Entgegensetzung von „tribalistisch verankerten“ und universal orientierten Menschen aufgefallen.) Ich denke, dass Menschen, die sich universalistisch orientieren, sehr wohl besondere Beziehungen (zu denen auch Sippenstrukturen gehören mögen) pflegen sollten.

Die Zeiteinteilung meiner Tage ist sei Jahren festgezurrt. Sechs Stunden täglich – grobe Schätzung, eher mehr – bin ich im Internet: Breit gestreute Aufnahme mich interessierender Informationen, gezielte Recherchen, Schreiben/Zusammenstellen von Postings, kleiner Anteil von Erholung (Musikvideos, politisches Kabarett). Dazu kommen: Lesen (auf Papier Gedrucktes), Kochen, Garten, Partnerschaft/Familie, Haustiere, Singen, dicker werden & dünner werden, Dies und Das (keine Zeitung, kein Fernsehen). Ich war es immer zufrieden, Mrs. Tapir nicht so ganz.

Es hat mir immer Spaß gemacht, Umherzuschauen und meins Hinauszuposaunen. Immer wieder auch habe ich Postings ernsthaft erarbeitet, von denen ich meinte, dass sich danach die Welt ändern würde. Tat sie aber nicht. Es ging täglich seinen Gang. Täglich 200 bis 300 Aufrufe zu erreichen war für mich, diesbezüglich Nichtehrgeizigen, erfreulich. Gehirnjogging ist das Ganze sowieso. Wenn, aus nicht immer erkennbaren Gründen, die Zahl der Besucher und ihre Reaktionen erheblich steigen, wird es noch erfreulicher und … belastend. Es artet in Arbeit aus.

So könnt‘ es „ewig“ weitergehen. 100 Tage abgelebt, 1000 Tage abgelebt, im immer gleichen Schema. Ist es das? Jedenfalls sind die letzten elf Jahre vorüber gesaust, ich weiss nicht wie. „Daß zu frühe die Parze den Traum nicht ende.“ bittet Hölderlin (ohne je eine Stunde am Computer verbracht zu haben). „Welchen Traum eigentlich?“, frage ich verlegen. Und habe noch 3000 oder 4000 Tage vor mir.

Es kommen einige Ernüchterungen zusammen. Eingeleitet wurden sie vor ungefähr drei Jahren als mir die Beschränkung auf das Virtuelle wieder zu eng wurde. (Vorher gab es die „Mollath-Zeit“, in der sich zumindest zeitweilig Virtuelles und Wirkliches/Praktisches gut verbanden.) Ich verfiel, mir schien aus gutem Grund, auf die Deutschen Freidenker. Dort wurde ich sehr aktiv, sah viel Sinn darin und ergriff mit Freuden und rückhaltlos die Möglichkeit zur freien gemeinschaftlichen Diskussion. Doch bald spürte ich Manipulationsversuche. So schnell, wie ich dann gegen Wände rannte, kam ich gar nicht mit meiner Wahrnehmung hinterher.

Lehrreich war es. Hatte ich (für mich) in der Mollath-Phase die Zivilgesellschaftsblase mit ihrem NRO-Rattenschwanz aufgestochen, so war jetzt (für mich), nach der Freidenker-Phase, all das endgültig obsolet, was dort, wo einst das stolze Linke Schiff gekreuzt hatte, an Brettern und Balken, leeren Flaschen und sonstigem Kleinkram auf unruhiger See schwapperte.

Zurückgeworfen auf Null? Das war mir 1991 schon einmal passiert. Als ich, ausgerechnet zum Höhepunkt der Hetze, meine IM-Tätigkeit offenbart hatte, da stand ich 12 Uhr mittags allein auf dem weiten Markt. Die Sonne brannte. Doch ich hatte meinen Kopf, meine Beine, Arme, Hände beisammen. Es konnte weiter gehen. Und es ging.

Der Nullpunkt muss nicht schrecken. Keine Lust mehr auf den immer gleichen Aktivismus aus Gedankenarmut oder Gedankenfeigheit des immer gleichen Häufleins. Ist er mehr als das ins Leere führende Halteseil für die letzten Getreuen? Seit 30, 40, 50 Jahren schreitet der Neoliberalismus durch die Lande als gäb‘s kein morgen. Seit 30, 40, 50 Jahren greinen die Feinde des Neoliberalismus dagegen an. Beide scheinen gut zusammen zu passen. Zahlen sie sich wechselseitig aus?

Russland hat die Rakete „Satan“ im Gepäck. Die Chinesen profilieren sich als künftiger Meister der Hyperschallwaffen. Und die USA wollen nichts sein als das fetteste und immer fettere Monster aus Stahl und Bomben. Dafür geben sie tausende Milliarden aus. (Wollte ich die auszählen, (100 Euro in der Minute) bräuchte ich viele 10.000 Jahre.) Wenn das das letzte Wort der Menschheit ist, ist jede Äußerung meinerseits eine zu viel.

Also grämlich schweigen? Nein, darum geht es nicht. Aber einfach den Versuch machen, unbekümmert neu zu denken („autonom denken“ hat das Willi genannt). Wenn einer 70 Jahre bewusst gelebt hat, in dieser Zeit viel gerannt ist, ist‘s da nicht an der Zeit, sich einfach mal zu sammeln, sozusagen (ohne die Augen zu zu machen) „in sich zu gehen“? Wenn Du es nicht tust, geht da keiner „rin“.

Ich sollte nicht gar so flapsig reden: Im Grunde interessiert mich die Frage, ob es möglich ist und ob es sinnvoll sein könnte, eine ganz und gar radikale menschliche Antwort (Wir wissen: „radikal“= „an die Wurzel“) auf unsere Zeit zu geben. Wie könnte die aussehen? Wenn alle Welt weiss, dass die Revolution das aller-, aller- allerschlimmste ist, dann reizt es mich doch sehr, mal unbedrängt nachzuschauen, was manche der alten Revolutionsdenker so im Kopf hatten.

Wenn also einerseits das Allgemeine und Universale in (scheinbar) perfekter Rüstung glänzt und jeder Spiegel Dir Ratlosigkeit zurückwirft, und wenn andererseits in 3- bis 4000 Tagen meine Wenigkeit (also das Einzelne) ins Erdreich einzieht, wie der Knoblauch in meinem Garten (dieser Beneidenswerte freilich mit hoher Wiedergeburtswahrscheinlichkeit), sollte ich mich da nicht für die nächste Zeit ein wenig (als mein Besonderes) auf eine Art „Lebens-Raten“ verlegen; unbedingt samt dem dazugehörigen “Leben“?

Also nicht aufhören mit dem Räsonieren darüber, wie die Gesellschaft, wie „die Anderen“ leben sollten, es aber verbinden mit seiner zweiten Seite, dem Begreifen des einfach Selber-Schön-Lebens.

Wird fortgesetzt.