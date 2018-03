Was ist? Was wird? (1)

Die erste Frage beantwortet die manchmal etwas unfeine deutsche Sprache knapp mit: „Tote Hose!“. Vier Tage lang, von gestern, Karfreitag, bis Ostermontag ist hier in der REHA nichts los. Oder anders gesagt: Die Selbstheilungskräfte können sich ungestört entfalten.

Die vier Tage, die nur durch zwei kurze, erwünschte Besuche unterbrochen sein werden, liegen vor mir wie eine durchsichtige Blase. Ich schwebe mitten darin, beschwerdefrei, genährt und gewärmt, wie ein Säugling. Würde ich 18 Stunden am Tag schlafen, wie jener, wäre es auch recht.

Doch ich bin munter. Meine Operation liegt gut drei Wochen zurück, und alles um mich herum ist auf Gesundung gerichtet. Brav und erfolgreich beteiligte ich mich am Betrieb. Doch nun: Vier Tage Stillstand.

Was ist eigentlich mit mir? Und was sollte werden?

Meine Operation bleibt mir gegenwärtig. Und der Rückbezug auf meine elf Jahre zurückliegende Bypass-Operation ist lebendiger als ich erwartet hatte.

Meine jüngste Operation ist mir nicht wegen Belastungen gegenwärtig. Es geht kontinuierlich voran, wohl sogar bestens. Gestern wurde der letzte Verband abgenommen, alles 1a verheilt. Heute habe ich zum ersten Mal seit vier Wochen wieder von Kopf bis Fuß geduscht. Ein Herzflimmern, dass mich seit der Operation 2x ereilt hatte, hatte sich beim zweiten Mal nach knapp zwei Stunden von selbst beruhigt und ist nun seit einer Woche nicht mehr aufgetreten. Die Blutgerinnungswerte sind gleichbleibend gut, so dass ich mit wenig Marcumar auskomme. Die allgemeine Kräftigung, die ich beim Treppensteigen oder bei Waldspaziergängen teste, ist feststellbar. Allerdings geht sie nicht so rasant voran, wie ich das von meiner Bypassoperation vor elf Jahren in Erinnerung habe. Da mag die Schwere der Operation und auch das Mehr an Jahren auf meinem Buckel eine Rolle spielen.

Alles das ist nicht nur beruhigend, sondern markiert sogar einen überdurchschnittlich positiven Trend. Das sollte zusätzliche Worte überflüssig machen. Doch es gibt einige Momente, die meinen Denkapparat in Bewegung setzen.

Da ist zuerst einmal der Charakter der Operation selbst. Maßstab war für mich meine Bypassoperation, an die meine Erinnerung wahrscheinlich etwas geschönt ist. Erst im Nachhinein habe ich begriffen, dass diesmal ja, gleichsam drei gleichgewichtige Felder „beackert“ wurden – Aortenklappe, Aortenwurzel und Aorta ascendens. Dazu kam noch die „Herauslösung“ mehrerer versorgender Blutgefäße, einschließlich eines Bypasses, aus ihren zu operierenden „Betätigungsfeldern“, ihre zeitweilige „Mobilisierung“ und schließlich ihre „Reimplantierung“ in die nun erneuerten „Betätigungfelder“. Der Operationsbericht, obwohl gespickt mit Mediziner-Latein, liest sich ziemlich spannend. Dazu kommt noch die Randbemerkung, dass das Herz „komplett verwachsen“ war und „freipräpariert“ wurde. Aber auch die Feststellung, dass der Aortenbogen sich „etwas erweitert“ zeigte und „teilweise massiv verkalkt“ war. Hier noch schnell ein viertes Operationsfeld aufzumachen, bemerkt der Laie, hatte wohl niemand Lust. Meine Kardiologin wird mir sicher erklären, wie ich mit diesem “teilweise massiv verkalkten“ Teil in Zukunft umgehen soll. Eine weitere Operation schließe ich erst einmal aus. Vielleicht handelt es sich ja um einen schlicht altersgemäßen Zustand, und damit bin ich wieder beim Ausgangspunkt, einem der „Momente“, die mich nachdenklich machen.

Ein anderes solches „Moment“ sind die Zeiträume, um die es geht. Elf gesunde Jahre sind seit den Bypässen vergangen. Jetzt lasse ich mich auf die optimistische Überlegung ein (ohne unverschämt zu sein, nur der Einfachheit halber), dass die gelungene Operation mir noch einmal etwa diesen Zeitraum mit einem quasi gesunden Herzen schenkt. Was will ich mit diesen Jahren anfangen? Genau dasselbe wie mit den letzten elfen? Möchte mir doch bewusst machen, dass ich mich jetzt allmählich meinem 80. Lebensjahr nähere.…

Da kommen langsam Fragen auf zur Lebensabschnittsgestaltung, die zur Endabschnittsgestaltung wird, die über die medizinischen Fragen hinausgehen….

Als der verdiente Kommunist Kurt Gossweiler, hervorgetreten mit Arbeiten zum deutschen Faschismus, wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag starb, grüßte er die Genossen, die ihn wenige Tage vor seinem Tod besuchten, da er bereits nicht mehr sprechen konnte, mit der erhobenen Faust der Roten Frontkämpfer. Das mag man rührend finden oder bewundernswert.

Ich habe das Licht der Welt zweifellos nicht mit erhobener Faust erblickt, und ich möchte es auch nicht mit erhobener Faust verlassen.

Goethe faszinierte der Regenbogen über den tosenden Wassern des Lebens

„Allein wie herrlich, diesem Sturm ersprießend,

Wölbt sich des bunten Bogen Wechseldauer,

Bald rein gezeichnet, bald in Luft zerfließend,

Umher verbreitend duftig kühle Schauer.

DER spiegelt ab das menschliche Bestreben.

Ihm sinne nach, und du begreifst genauer:

Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.“

(Faust II, Erster Akt, Anmutige Gegend)

Wird fortgesetzt.