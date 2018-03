Alexander Rabinowitch: „Die Sowjetmacht“. Und einige Überlegungen zu Lenin und der bolschewistischen Partei

Es geht um die beiden Bände: „Die Sowjetmacht. Die Revolution der Bolschewiki 1917“, englisch 1976, deutsch 2012, 602 S. und „Die Sowjetmacht. Das erste Jahr“, englisch 2007, deutsch 2010, 652 S. (behandelt das Jahr 1918).

Oktoberrevolution war gestern. Inzwischen ist die Gedenk-Karawane weitergezogen. Doch für denjenigen, dem es um mehr geht als um Gedächtnis-Rituale, sind weiterhin viele Fragen offen.

Ich hatte mich bereits seit 2016 erneut den frühen Jahren der Sowjetmacht und dann dem Stalinismus zugewandt. Auslöser dafür war Wadim S. Rogowins großes historiografisches Werk „Gab es eine Alternative?“. Es ist DAS Grundlagenwerk, um die Herausbildung des Stalinismus und damit die Liquidierung der bolschewistischen Revolution zu verstehen. Da bleibt kein Raum für Geschichtsteleologie.

Freilich wirft die Antwort, dass es eine Alternative zu Stalin gab (und mich hat sie überzeugt) die nächste Frage auf: Warum konnte die Alternative nicht durchgesetzt werden? Wenn Rogowin, soweit es die Sowjetunion betrifft, zur Beantwortung auch dieser Frage viel beigetragen hat, bleibt sie doch im Weltmaßstab offen. Weltweit hat sich die stalinistische Deformation des Marxismus-Leninismus an die Stelle der originären marxistisch-leninistischen Wissenschaft und Praxis gesetzt. Viele haben dagegen gekämpft, doch kein „Ketzer“ konnte sich in der „kommunistischen Weltbewegung“ durchsetzen, wohl aber manch Stalin-Klon. Und bis heute, fast 30 Jahre nach dem Untergang des Realsozialismus, erkenne ich kein neues Aufblühen marxistisch-leninistischen Denkens.

Waren die Lehren von Marx, Engels und Lenin eine Erscheinung weniger Jahrzehnte? Zwar mit Folgen aber ohne zukunftsgewisse Fortsetzung?

Und noch grundsätzlicher gefragt: Ist das gesamte Projekt der Aufklärung, der menschlichen Emanzipation, des radikalen Humanismus, sind 250 Jahre Geistesgeschichte, zu Asche geworden ohne den geringsten Hoffnungsfunken?

Heute scheint es mehr Gründe zu geben, auf diese Frage mit „Ja“ zu antworten als mit „Nein“. Wer aber mit diesem Zustand – sei er Realität oder Schein – sich nicht abfinden will, sollte genauestens prüfen, welche Gipfelleistungen des radikalen Humanismus=der kommunistischen Umwälzung erreicht wurden und welche nicht, wie sie erreicht wurden und in welchem Prozess sie zerstört wurden (und auch, welche „Restbestände“ eventuell noch existieren).

In diesem Zusammenhang sind (neben Rogowin) die beiden Bände Rabinowitchs von großem Interesse. Mir ist kein Werk bekannt, dass „das Handgemenge“ der Revolution 1917/18 vergleichbar dicht und materialreich in einer fast durchgängig gelungenen Einheit von Historischem und Logischem ausbreitet und aufbereitet. Dabei für mich überraschend und erfreulich: Rabinowitch ist kein „freiwilliger“ Lenin-Bewunderer, allenfalls ein „unfreiwilliger“. Seine Sympathien gehören offenbar mehr den sog. „gemäßigten Bolschewiken“ a la Kamenew. Umso beeindruckender ist es, zu verfolgen, wie der exakte Wissenschaftler die Oberhand behält und die schwer erkämpften und wiederholt für das Schicksal der Revolution ausschlaggebenden Siege Lenins (oftmals im Bund mit Trotzki) daraus herleitet, dass keiner so wie er die Erfordernisse des revolutionären Prozesses – gleichsam das „Diktat des revolutionären Lebens“ – begriff und in politisches Handeln der Bolschewiki ummünzen konnte.

Versteht sich, dass damit vom heutigen Standard-Quark der Böswilligen oder Ahnungslosen: Oktoberrevolution=‘das kleinen Bolschewistenhäuflein hat einen Putsch durchgezogen‘, nichts übrig bleibt.

Die Oktoberrevolution steht für sich als das einzigartige (allenfalls mit 1789/94 entfernt vergleichbare) elementare Geschichtsereignis, in dem die bolschewistische Partei eine außerordentliche Rolle gespielt hat.

Wie immer führt die eine geklärte Frage zur nächsten offenen: Wie konnte die bolschewistische, tief in der Bevölkerung verwurzelte Partei in historisch kurzer Zeit zu einem der autoritärsten Machtapparate des 20. Jahrhunderts werden?

Wie Rabinowitch diese Frage im Detail beantwortet, kann ich z. Z. noch nicht sagen, weil ich beide Bände noch nicht vollständig gelesen habe. Völlig klar ist aber, dass zur Art und Weise des Wirkens der Partei, ihrer Gliederungen, ihrer Führer, nicht zuletzt Lenins eine solche Fülle charakteristischer Informationen in ihren Zusammenhängen ausgebreitet wird, dass der Leser zu selbständigen, sachlich begründeten Überlegungen zum Parteiproblem angeregt und befähigt wird.

Dieser Satz ist nur eine Behauptung, bestenfalls eine Ankündigung.

Doch die Lektüre der sechs Bände Rogowin veranlasst mich, schon jetzt einige Überlegungen zu der gestellten Frage zu notieren. Dabei stellt die Reihenfolge keine Rangfolge dar.

– Die Partei befand sich in einer permanenten Überforderungssituation. Der Übergang von der Vorbereitung und Durchführung der Revolution zur bewussten Steuerung eines ganzen riesenhaften Landes stellte Aufgaben, die jede theoretische Vorausschau und jede bisher akkumulierte Erfahrung übertrafen. (Das gilt bereits für die Zeit des Bürgerkriegs und der imperialistischen Interventionen.)

– Die Partei agierte fünf Jahre lang aus dem Pathos der Revolution heraus. Es wurde in einer andauernden Hochspannung gearbeitet, die die besten Kräfte verschliss (hinzu kamen die Gewaltakte der Konterrevolution) und andererseits ein mehr oder weniger ausgeprägtes Bedürfnis nach „normalem Alltag“ entstehen ließ. So bildeten sich zunächst fast unbemerkt Doppelstandards heraus, „Menschlich-Allzumenschliches“, bis hin zu Heuchelei und Betrug auch in der Führungsspitze.

– die Zerstörung der Partei begann 1923 mit dem Kampf der vier Parteiführer, Stalin, Sinowjew, Kamenew und Trotzki um ihre persönliche Macht in der Nachfolge Lenins. Genau genommen aber ging es mit der Formierung der „Troika“ (Stalin, Sinowjew, Kamenew) wohl darum,Trotzki als 1. Parteiführer zu verhindern. Es gab die Abgehobenheit einer winzigen Gruppe entscheidender Parteiführer von der (faktisch führungslosen) Partei.

– Die letzten Aktivitäten des fast völlig arbeitsunfähigen Lenin, deren strategischer Gehalt sich voll und ganz bestätigte, wurden von der „Troika“ sabotiert. Auch Trotzki kämpfte nicht mit aller verfügbaren Energie um ihre Geltung. (Vergl. dazu „Stalinismus un Umgebung“ hier und hier.)

– Trotzki, der 2.fähigste Führer, war kein Lenin.

– Lenin verkörperte die revolutionäre Bewusstheit. (Ich gebrauche diesen Fachbegriff des historischen Materialismus in seiner vollen Bedeutung.) Das zu leisten gestattete ihm sein intellektuelles und charakterliches Potential bei gleichzeitiger, niemals unterbrochener, unmittelbarer Verbindung zu den Gruppen und Schichten der konsequentesten Revolutionäre des russischen Volkes.

– Erkannte Fehler gestand Lenin ein und korrigierte sie unverzüglich (meist in öffentlicher Form).

– Stalin agierte frühzeitig aber verdeckt mit dem Ziel seiner persönlichen Macht, wobei er sich systematisch eine ihm ergebene Hausmacht aus Teilen der Partei sicherte (besonders junge unerfahrene Mitglieder) unter Ausnutzung seiner Entscheidungsgewalt in Fragen der Kaderpolitik und der Privilegienvergabe.

– Der überragenden Persönlichkeit Lenins (und mit Abstrichen Trotzkis) hatte die Partei Enormes zu verdanken. Glaubten die Bolschewisten eine Art „Gewohnheitsrecht auf überragende Persönlichkeiten“ zu besitzen? Das könnte Stalin, der sich in diese Rolle manövrierte, zugespielt haben.

– Lenins (praktizierter) Grundsatz des Nichtausschlusses von Gegenmeinungen unter Bolschewisten wurde im Verlauf weniger Jahre restlos aufgegeben. (Dabei kann ich nicht genau einschätzen, ob Lenin diesen Grundsatz praktizierte, einfach weil ihn die Verhältnisse dazu zwangen oder ob bzw wie weit es eine bewusst gepflegte „Kultur“ des produktiven Umgangs mit Gegenmeinungen gab.)

– Aus dem Boden der revolutionären russischen bzw. sowjetischen Gesellschaft generierten sich immer wieder echte bolschewistische Kräfte (bzw. Keime). Sie wurden vom Stalinismus in die stalinistischen Formen umgelenkt und speisten diese somit immer wieder mit frischer revolutionärer Lebenskraft. Die klarsten und theoretisch anspruchvollsten dieser Initiativen stellten sich in bewusste, unversöhnliche Feindschaft gegen Stalin und den Stalinismus. Sie wurden durch den Terror des Systems liquidiert, ohne irgendein Schuldbekenntnis abgegeben zu haben. Einer der bedeutendsten dieser bolschewistischen Helden, dessen Andenken fast völlig ausgelöscht wurde, ist Martemjan Nikititsch Rjutin.

Hier im Blog habe ich wiederholt Martemjan Rjutin gewürdigt. Der Gründungsappell des von ihm gemeinsam mit Kampfgefährten Lenins 1932 gegründeten „Bundes der Marxisten-Leninisten“ liegt auf deutsch vor (8 Seiten). Das Grundsatzdokument dieses Bundes (etwa 120 Seiten) liegt bisher nicht auf deutsch vor. opablog wird sich bemühen, nach und nach eine Übersetzung zur Verfügung zu stellen.