Schnöggersburg – Wiederholungstäter

Nach Protest gegen Übungsstadt der Bundeswehr: In Sachsen-Anhalt müssen sich vier Kriegsgegner vor Gericht verantworten

„Kurz vor den Ostermärschen wird vier Kriegsgegnern in Sachsen-Anhalt der Prozess gemacht. Sie hatten im August während des »War starts here«-Camps die Militärübungsstadt Schnöggersburg im Gefechtsübungszentrum (GÜZ) Altmark bei Magdeburg besetzt. »Es war ein friedlicher Protest gegen Aufrüstung und Kriegsvorbereitungen«, sagte der Beschuldigte Malte Fröhlich am Montag im Gespräch mit jW. Für ihn ist der heutige Dienstag der zweite Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Gardelegen. Drei Anträge hat er gestellt: Zunächst plädiert er auf Freispruch nach Artikel 25 des Grundgesetzes. Danach steht das Völkerrecht über den Gesetzen und »erzeugt Rechte und Pflichten für die Bewohner des Bundesgebiets«. Demzufolge müsse bereits jeder Versuch, einen Krieg vorzubereiten, verhindert werden, begründet Fröhlich sein Vorgehen. Nichts anderes hätten er und seine Freunde von der Bürgerinitiative Offene Heide getan. »Auf dem Gelände trainieren Bundeswehr- und NATO-Truppen für militärische Einsätze in Großstädten«, sagte er. Sie probten dabei auch gezielt die Aufstandsbekämpfung. »Folglich geht es um Einsätze gegen die Zivilbevölkerung.« Er erinnerte an gemeinsame Übungen von Polizei und Bundeswehr im vergangenen Jahr. Alternativ hat Fröhlich die Strafkammer aufgefordert, die von ihm geltend gemachte Verletzung der Verfassung durch das Heer per Richtervorlage beim Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. »Sollte das ins Leere laufen, werde ich die Höchststrafe für mich beantragen«, meinte Fröhlich und ergänzte: »Immerhin bin ich und sind wir unbelehrbare Wiederholungstäter.«“

