„Mit Stumpf und Stiel!“

Etwas soll bis zur tiefsten Wurzel, soll „ein- für allemal“, ausgerottet werden.

Voll und ganz beschreibt diese Wendung das Wirken des Kapitalismus. Von Anfang an. Man lese das Kapitel „Ursprüngliche Akkumulation“ im ersten Band von Marx‘ „Kapital“.

Alles, was der Kapitalismus ergreift (und nach und nach ergreift er ALLES), verwandelt er in Profit. Und Müll. Jeden Ausgangsstoff, jede Ausgangskraft zerstört er bis auf den Grund.

Anfangs ist das Kapital noch schwach gegenüber den vorgefundenen naturwüchsigen Bedingungen. Sein Aneignungs- und Zerstörungsprozess vollzieht sich zunächst auf kleiner Stufenleiter. Seine Wirkungen sind zunächst nur begrenzt, können sogar positiv erscheinen als Niederreißen bornierter Schranken und Entfesselung der Lebenskräfte. Wir sprechen von der aufsteigenden Phase der Kapitalherrschaft. Heroische Illusionen gehören dazu. Die Aufklärung formuliert emanzipatorische Perspektiven. Doch der schöne Schein ist bald zerfallen.

Mit dem 1. Weltkrieg kommt der Kulturbruch in der Mitte der „zivilisierten Welt“ an, nachdem die „fernen“ Völkermorde der vorangegangenen Jahrzehnte noch verdrängt wurden. Die einzig mögliche radikale humanistische Antwort darauf ist die Sozialistische Revolution, die nur in Russland siegt und auch dort nur vorläufig und vorübergehend.

Kulturbruch folgt auf Kulturbruch – 1. Weltkrieg, Faschismus, Atombombe. Und jeder wird hingenommen, wird gewohnter Bestandteil des realkapitalistischen Alltags.

Denn die Logik des einzigen absolut totalitären Zuchtmeisters, den die Menschheit hervorgebracht hat – die Logik des imperialistischen Marktes – bleibt unangetastet.

Der totale Markt, Arena der Kapitalgewalt, ernährt die Menschen – so ihre Wahrnehmung, deshalb lieben sie ihn – bevor er sie endgültig beiseite wirft; ausgesaugt, Menschenmüll. Marktmacht und Todestrieb sind ein- und dasselbe.

Und überall zu besichtigen:

– Die Todeskultur hat die Kleinigkeiten des Alltags erfasst. Heute sind Bienen prominente Opfer.

– Das Hinnehmen der demonstrativen Todesrituale terroristischer Bestien im Krieg gegen Syrien hat uns das Gewissen weggeätzt.

– Die „Mission der Massenmedien“ – die Zerstörung JEDER ursprünglichen geistigen Regung von Grund auf – erkennen wir nicht.

Wir tanzen mit dem Tod, doch wir täuschen uns darüber. Wir nehmen Unfälle wahr, doch wir ahnen nichts von seiner Macht. Wir mästen ihn, doch wir glauben es nicht. Unsere Prognose möchten wir nicht wissen.

Unser Unterbewusstes harrt, dass etwas uns erlöst.