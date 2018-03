Noch ein Blogtelegramm

Ich bin jetzt in der REHA; geht bis 9.4. Meine Rekonvaleszenz macht im Ganzen gesehen gute Fortschritte. Leider ist hier die Internetanbindung unter aller Kanone. WLAN auf Zimmer ist nicht. Im Foyer des großen Klinikgebäudes mit hunderten Betten steht in einer Ecke ein mickriger Internetrechner. Will ich dort mit eigenem Laptop ins Web, kostet das 3,-€/Stunde. Vorsintflutliche Verhältnisse. Deshalb bleibt meine Blogaktivität leider weiter eingeschränkt.

Trotzdem und umso mehr ein herzlicher Gruß an alle treuen Leserinnen und Leser, Schreiberinnen und Schreiber!