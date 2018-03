John Donne und vorsätzliche Ignoranz

Das Folgende ist eigentlich ein Kommentar zu Ulrike Simons Posting

„Vorsätzliche Ignoranz?

Über das Krimilesen, John Donne, den Saker und die Suche nach der Wahrheit“.

Weil aber dort schon sehr viele Kommentare eingegangen sind und die Übersichtlichkeit leidet, hier also ein neues Posting.

Auch bitte ich alle KommentatorInnen ihre Kommentare möglichst kurz zu halten und inhaltlich möglichst deutlich auf das auslösende Posting zu beziehen. Überquellendes, was dann nicht zur Sprache kommt aber gerne zur Sprache kommen möchte, kann jederzeit an mich als eigener Gastbeitrag eingereicht und auf diese Weise veröffentlicht werden.

John Donne:

Ich möchte John Donnes Verfahrensweise bei der Wahrheitssuche etwas problematisieren. Er sieht die Wahrheit von fern auf einem unzugänglichen Hügel. Sein Sich-ihr-Nähern besteht darin, sie zu umrunden, sie einerseits in immer neuer Perspektive in den Blick zu nehmen und zugleich andererseits ihre Unerreichbarkeit fest zu stellen.

Sein Streben ist auf die Wahrheit gerichtet, zugleich „heiligt“ er ihre Unberührtheit. Ob es eine Unberührbarkeit ist, wird nicht klar. Jedenfalls prüft er das nicht.

Ob diese Haltung damit zusammenhängt, dass Donne vor dem Zeitalter der Naturwissenschaft und der empirischen Forschung lebte?

Der unternehmende Bürger aber auch der zupackende Proletarier ersteigen, unter welchen Mühen auch immer, den unzugänglichen Hügel. Diese Schranke wird niedergerissen. Sie fassen das an, was dort als Wahrheit leuchtet. Der Bürger bringt es (das, was ihm greifbar ist, den Rest schmeißt er weg) ins Geschäft ein.

Der Proletarier (als Idealtypus) betreibt kein Geschäft. Er kann sich der Wahrheit unbefangen nähern. Wenn er tapsig ist, wird er sie betatschen. Wenn er menschlich gebildet ist, wird er sie neugierig aber mit Scheu betrachten. Er wird, wenn er bei Marx theoretischen Sinn ausgebildet hat, über sie reflektieren. Unter dem Druck praktischer Bedürfnisse wird er sie mehr oder weniger vorsichtig versuchen. Ist er stalinistisch gesteuert, wird er sie in irgendeinen Kasten pressen.

Der zum „universellen Menschen“ (wie Atzmon sagt aber nicht nur er) gewordene Proletarier (der P-Begriff soll hier ALLE Ausgebeuteten und Unterdrückten umfassen) könnte zu der Einsicht kommen, dem innersten Kern der Wahrheit, ihn umkreisend, noch besser: ihn umspielend, sein Geheimnis zu lassen. Zumindest rate ich ihm dazu.

Vorsätzliche Ignoranz:

Der Saker, wie wir alle, schlägt sich mit der Tatsache herum, dass die Leute gegenüber seinen Warnungen und seiner Aufklärung ziemlich taub sind. Es werden drei Aspekte benannt:

1. Das vorsätzliche Nicht-Wissen-Wollen. 2. die Arroganz, sowieso alles am Besten zu wissen und 3. der Hysterismus, der diese eigentlich völlig realitätsuntauglichen Verhaltensweisen fortwährend stabilisiert.

Wenn ich die deutsche Volksszene betrachte, scheint mir Punkt 1 ganz gut (zumindest oberflächlich betrachtet) zuzutreffen, Punkt 2 aber nicht, zumindest nur in geringem Maße und Punkt 3 höchstens zum Teil.

Zu Punkt 2:

Ja, auch der/die Deutsche hat nolens volens sein Überlegenheitsgefühl des Wertewestlers. Wenn man ihn aber beim Wort nimmt, meine ich, ist da doch eher wenig Sendungsbewußtsein zu spüren. Mit deutscher „Exzeptionalität“ hat er in jüngerer Geschichte sehr ausgiebig böse Erfahrungen gemacht, so dass er recht vorsichtig geworden ist (der Ossi gleich doppelt vorsichtig). Für „Exzeptionalität“ sind eher die US-Amerikaner und die Israeli zuständig.

Zu Punkt 3:

Ergibt sich teilweise aus Punkt 2. Da der/die Deutsche nicht in derselben aktivistischen Hochspannung lebt, wie seine/ihre us-amerikanischen oder israelischen Vorbildmenschen, erreicht die allgemeine Hysterisierung in Deutschland nicht den us-amerikanischen Spitzenwert. Für Deutschland sind eher dumpfe Angst- und Ohnmachtsgefühle typisch, Gefühle der Verwirrung und Überforderung. Letztlich behindern sie genauso wie die Hysterisierung jede Offenheit und offensive Problembearbeitung.

Zu Punkt 1:

Das vorsätzliche Nicht-Wissen-Wollen.

Grundsätzlich meine ich, dass wir an dieses Problem nicht intellektualistisch herangehen sollten. Es ist KEINE Selbstverständlichkeit und KEINE menschliche „Natureigenschaft“, komplizierte gesellschaftliche Zusammenhänge tief durchdenken und begreifen zu wollen und zu können.

Wozu brauche ich gesellschaftliches Wissen? Für gesellschaftliches Denken. Was aber, wenn ich nicht gesellschaftlich denken kann? Meine These ist: Im Realkapitalismus ist es der gesellschaftliche Normalfall, dass der Mensch im Durchschnitt nicht gesellschaftlich denken kann. Dieser beklagenswerte Zustand ist das Ergebnis eines systematischen, totalen, lückenlos und aufwendig gesteuerten, lebenslangen Konditionierungsprozesses. An irgendeinem Punkt versuchen wir irgendwie mit unserer alternativen Aufklärung in diesen Prozess einzudringen. Der Erfolg ist meistens gering.

Ich meine, dass wir den erwähnten Konditionierungsprozess viel gründlicher analysieren müssten.

Unsere besten „Pferde im Stall“, Prof. Mausfeld und Co, gebrauchen die Aufklärungsinstrumente so meisterhaft, dass jeder/jede Aufgeklärte oder Aufklärungswillige ins Schwärmen gerät. Jedoch gegenüber den dicken Burgmauern der frommen Volksseele sind diese Instrumente völlig wirkungslos.

Noch ein anderer Aspekt ist zu beachten: Auch viele Intellektuelle sind von „vorsätzlicher Ignoranz“. Sie sind es deshalb, weil sie überzeugt sind, alle Antworten zu kennen. Sie überschütten jeden Diskussionsteilnehmer mit ihren Weisheiten (=Heilsorientierungen). Das geschieht wieder und wieder, oftmals mit identischen Worten, oftmals mit beachtlichem rhetorischen Aufwand. Typisch ist die Resistenz gegenüber Fakten oder Gegenargumenten. Solche ideologische Ignoranz kann Züge des Religiösen annehmen.

Zum guten Schluss frage ich mich, ob und wie ich, vielleicht ohne es zu ahnen, ebenfalls die Sünde der „vorsätzlichen Ignoranz“ begehe – schließlich bin auch ich ein „ideologischer Überzeugungstäter“.