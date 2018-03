Vorsätzliche Ignoranz?

Über das Krimilesen, John Donne, den Saker und die Suche nach der Wahrheit

von Ulrike Simon

Was macht man (oder von mir aus frau) wenn sie abschalten muss, erschöpft, krank oder depressiv ist? Wenn sie nicht gerade in den Weiten der Alternativmedien versinkt, zieht sie sich stundenlang Filme rein oder greift – altmodisch – zum Buch. In meinem Fall sind das in der Regel Krimis, und ich bin dabei nicht wählerisch; manchmal ist aber doch Weltliteratur dabei, z.B. Bücher von Dorothy Sayers. Ihr Roman ‚Gaudy Night‘ (Aufruhr in Oxford) ist Krimi, Liebesroman und eine Abhandlung über die Suche nach der Wahrheit und deren Tücken: bei der Aufklärung eines Kriminalfalles, in der Wissenschaft aber auch jeden persönlich.

Der von Dorothy Sayers erdachte Krimiheld und persönliche Traummann Lord Peter Wimsey liebt den englischen Dichter des 16./17. Jahrhunderts John Donne. Und wie viele ihren Krimihelden zu den Schauplätzen ihrer Erlebnisse folgen, so bin ich ihren Literaturempfehlungen nachgegangen. Und bei John Donne und seinem Gedicht Satire III gelandet. Wovon handelt es? Natürlich von der Suche nach der Wahrheit.

Auch wenn es Donne bei seiner Wahrheitssuche darum geht, sich zwischen dem Katholizismus seiner Familie, dem Protestantentum oder der anglikanischen Kirche Englands zu entscheiden – einer für ihn existentiellen Entscheidung, wurden doch im England seiner Zeit (1594) Katholiken wegen ihres Glaubens gefoltert und umgebracht, auch sein Bruder – empfinde ich sein Gedicht als hochaktuell.

Der bekannteste Teil des Gedichts:

… On a huge hill,

Cragged and steep, Truth stands, and he that will

Reach her, about must and about must go,

And what the hill’s suddenness resists, win so.

Auf einem riesigen Hügel, zerklüftet und steil, steht die Wahrheit, und der, der sie erreichen möchte, muss wieder und wieder um ihn herumgehen, um so den Widerstand zu überwinden, den dessen Schroffheit ihm entgegensetzt.

Donne schildert, wie ihn die Wahrheitssuche emotional mitnimmt, und welchen Mut es ihn

kostet; aber man müsse seinem Gewissen folgen.

Es käme darauf an, seine Seele zu retten und sich nicht von den beiden Hauptfeinden unterkriegen zu lassen: dem Teufel, mit dem man sich dem Hass überließe, und der eigenen Vergänglichkeit.

John Donne beschreibt verschiedenen Einstellungen der Menschen zur Wahrheitssuche so:

Mirreus sucht seine Wahrheit in der Vergangenheit – was vor tausend Jahren richtig gewesen sei, müsse auch heute noch gelten.

Graius folgt brav der Wahrheit seines Vaters, wie ein Mündel die Frau heiratet, die sein Vormund ihm nach bestem Willen, Gewissen und finanziellen Erwägungen gesucht hat.

Phrygius verachtet alle Wahrheiten; so wie ein Mann, der einige Huren kennt, glaubt, alle Frauen seien schlecht.

Graccus meint, es sei im Grunde egal, für welche Wahrheit man sich entscheide; so wie der Mann, der finde, alle Frauen seien grundsätzlich gleich, obwohl sie sich in unterschiedlichen Ländern verschieden verhielten und kleideten.

Donne besteht jedoch darauf, dass es eine für ihn richtige Wahrheit gibt:

Obwohl Wahrheit und Unwahrheit fast wie Zwillinge erschienen, so sei die Wahrheit doch ein wenig ‚älter‘.

Zum Thema persönliche Wahrheit und Macht sagt er:

Man dürfe sich nicht bedingungslos den menschlichen Gesetzen unterwerfen – wenn man später nach anderen Maßstäben beurteilt würde – könne man sich dann für sein Handeln rechtfertigen, indem man sage ein Philipp, Gregory, Harry oder Martin habe einen das gelehrt?

Die Sache der Menschheit stünde nicht so schlecht, dass die Könige von Gott einen Freibrief ausgestellt bekommen hätten, jeden zu töten, den sie hassen.

Um der Macht richtig zu gehorchen, sollte man jedoch ihre Grenzen kennen; einer absteigenden Macht zu dienen, sei Götzendienst. Und, wie an einem Fluss, können Blumen am Rande der Strömung sehr gut gedeihen, setzen sie sich aber vollkommen der Strömung aus (unterwerfen sie sich bedingungslos der Macht), werden sie unweigerlich mitgerissen und zermalmt.

Mit Donne’s Schwenk zur Realpolitik hat es mich dann doch wieder ins Internet verschlagen, und da gab es ja auch mal eine äußerst erfreuliche Nachricht, nämlich, dass trotz massivster antirussischer Propaganda die Deutschen mehrheitlich lieber freundschaftliche Beziehungen zu Russland hätten und in deren Augen die größere Kriegsgefahr von den USA ausgeht.

Sonst ist man ja als Konsument alternativer Medien häufig doch eher verzweifelt, wenn es im Bekannten- und Freundeskreis zu politischen Diskussionen mit denjenigen kommt, die sich immer noch ausschließlich über ‚seriösen‘ Quellen informieren.

Über den im westlichen Imperium vorherrschenden Geisteszustand in Bezug auf die Wahrheit hat der Saker vor einigen Tagen ja auch einen interessanten Artikel veröffentlicht, der zu einem etwas traurigerem Fazit kommt:

Seine Kernaussagen:

Wir haben eine Situation, in der viele Menschen sich als absolut faktenresistent erweisen und auf die immer plumperen Propagandalügen mit ‚(vorsätzlichem) Nicht-Wissen-Wollen‘ (wilful ignorance) reagieren, oft sogar grundsätzlich infrage stellen, dass es überhaupt so etwas wie Wahrheit gibt. Zumindest aber ist es ihnen komplett egal, ob sie belogen werden oder nicht. Diese Ignoranz sei aber nicht ausreichend, um uns Bürger ‚auf Linie‘ zu halten: hinzu käme die Rechtfertigung allen Handelns aus der Überzeugung von der westlichen Überlegenheit. Überheblichkeit und Arroganz gepaart mit äußerst aggressivem Verhalten kennzeichne die heutige westliche Politik, die sich so ihre Wahrheiten selbst konstruiert Die Energie, um diese Politik zu unterhalten, speise sich aus der Hysterie, mit der jede dieser Kampagnen dann gefahren würde.

Die Schlussfolgerung des Saker: Es ist die traurige Realität, dass die große Mehrheit der Menschen um uns herum, diese Situation akzeptiert, und keinen Grund sieht sie anzuprangern; geschweige denn, etwas dagegen zu tun.

(Nicht nur) mein Fazit: Vorsätzliche Ignoranz ist Unterwerfung, das Bestehen auf Wahrheitssuche ist Rebellion.