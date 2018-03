Die moderne Medizin in der BRD, wie ich sie gerade erlebe, hat bewundernswerte Spitzenleistungen zu bieten. Daneben fatale Fehlleistungen. Doch jetzt etwas Anderes:

Die moderne Medizin kennt nicht die Berührung. Die Berührung der menschlichen Haut mit der menschlichen Hand. Was das bedeuten kann, habe ich heute erlebt, als die Hand einer Schwester beim Verbandswechsel zart meine Haut an der nun schon dreimal aufgeschnittenen Brust berührte.

Liebe aufgeklärte Mitmenschen, sie glauben es nicht.

….

Übrigens glaube ich, dass das auch in den Verhältnissen zu den Tieren seine Rolle spielt. Sie kommen einfach, ob Inca oder Blaubär, und legen den Kopf an. So geben sie und nehmen sie.