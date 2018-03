Gesundheit

Vor paar Jahren hatte ich Anlass, mich zur Schulmedizin zu äußern, positiv. Im alten opablog – das steht immer noch im Netz! – habe ich ausführlich vom Drum und Dran meiner Bypassoperation 2007 berichtet („Bypass“).

Heute steht wieder einmal ein Countdown an. Hatte ich hier etwas verklausuliert bereits angekündigt. Nun also „Nägel mit Köppe“:

Am kommenden Sonntag, 4.3., starte ich Richtung Klinik. Zufällig hat Sohnemann Franz (zusammen mit Jakob Schnetz) eine Ausstellung seiner Fotografien aus Kiruna in der Galerie BOHAI in Hannover („Unter Null„), und zufällig findet am 4.3. dort ein „Artist Talk“ statt, und zufällig führt mich mein Weg über Hannover. Also habe ich noch ein sicherlich schönes Erlebnis, bevor ich am 5.3. in die Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie in Bad Oeynhausen aufgenommen werde. Am 6.3. soll dort eine Katheteruntersuchung durchgeführt werden und für den 7.3. ist die Operation meines Aneurysmas geplant. Bei normalem Verlauf schließt sich daran eine 10- bis 12-tägige „Mobilisierung“ in der dortigen Klinik an, gefolgt von drei Wochen Reha-Klinik.

Das Blog werde ich in dieser Zeit nicht vergessen und meine Leserinnen und Leser erst recht nicht. Ob es auf einen Blog-Urlaub hinausläuft, und wenn ja, wie lange, kann ich jetzt nicht einschätzen. Auch wenn Laptop und Internet sicherlich in meiner Reichweite sein werden, wird sich die Welt gewiss auch ohne meine Randbemerkungen weiterdrehen.