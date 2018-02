Merkels Verachtung des Völkerrechts

Gastbeitrag von Joachim Bode

„ Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht“

Gestern zog sich Merkel aus: Nackt stand sie am von ihr in letzter Zeit immer seltener besuchten Rednerpult des Bundestags. Des Kaisers neue Kleider – ganz aktuell.

Aufhänger für Merkels Ansprache waren die aktuellen Vorgänge in Ost-Ghouta, dem von Halsabschneidern und Helfershelfern terrorisierten Vorort von Damaskus, aus dem seit Jahren(!) täglicher und oft genug ungezielter Granatenbeschuss der Hauptstadt mit unzähligen Todesopfern stattfindet.

Ganz nebenbei: Was würde Merkel, was die Bundeswehr anstellen, wenn die Bundeshauptstadt Berlin unter regelmäßiges Kanonenfeuer durch oppositionelle Kräfte genommen würde, die sich in Potsdam unter Geiselnahme der Bevölkerung verschanzt hätten?

Aber zurück zur nackten Kanzlerin.

Sie fordert verstärkten Einsatz in Syrien

– unter Einbeziehung der EU, damit es auch richtig kracht, wenn man z.B. an die Atommächte Frankreich und Großbritannien denkt.

Die sind allerdings schon lange dabei, was die Unterstützung der Halsabschneider anbelangt, als diese noch auf dem siegreichen Vormarsch gegen Assads Streitkräfte waren, aber auch jetzt noch, im letzten Abwehrkampf.

Mit finanziellen, materiellen, logistischen und militärischen Mitteln halfen und helfen sie zusammen mit den Assad-Gegnern USA, Israel und Saudi-Arabien dabei, dem IS und seinen Untergruppen möglichst große Gebiete in Syrien unter Kontrolle zu behalten. Aber auch Deutschland lässt sich nicht lumpen, was die Regierung in Berlin sowie die sie dabei unterstützenden Mainstream-Medien bisher ziemlich erfolgreich im Hintergrund öffentlicher Wahrnehmung gehalten haben. Mit dem von Syrien nicht erlaubten Einsatz von 6 Tornados einschließlich der fliegenden Spionagezentrale AWACS hat sich die Bundesregierung allerdings etwas aus der Deckung heraus gewagt – unter dem Vorwand, nur Aufklärung zu betreiben, dabei verschweigend, dass diese „Aufklärung“ letztlich, u.a. von USA und Türkei vermittelt, beim IS landet. Der Tornado-Einsatz ist aber nur der vorläufige Höhepunkt der von Merkel organisierten Völkerrechtsbrüche Syrien betreffend.

Mit der von Kanzler- und Auswärtigem-Amt maßgeblich geplanten und auch mit Steuergeldern durchgeführten Konferenz „The Day After“ in Berlin-Wilmersdorf gab es einen wichtigen Orientierungspunkt: Hier trafen sich 2012 monatelang nach Vorbereitung durch die CIA-gesteuerte „Stiftung Wissenschaft und Politik“ (Prof. Dr. Volker Perthes*). die wichtigsten Oppositionskräfte Syriens, wozu auch salafistische Muslimbrüder und – undercover – nicht genannt werden wollende Gestalten gehörten, um die Verteilung von Syriens Ressourcen vorzubereiten, wenn sie denn nach Assads Sturz zur freien Verfügung stehen würden. Nicht weiter überraschend, wenn bzw. dass sich dabei auch Kandidaten einfanden, die sich der All-Inclusive-Fürsorge Merkels für spätere Halsabschneiderei in Syrien erfreuen konnten.

Mit den Sanktionen gegen Syrien ging es dann weiter, wobei jedoch nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete betroffen waren und noch sind. Über sie berichtet dieser Artikel.

Ein kurzer Blick in die UN-Charta zeigt, was das Völkerrecht dazu sagt.

Merkels aktuelle Forderung, verstärkten Einsatz in Syrien zu zeigen, bedeutet weiteren Bruch des Völkerrechts. Offensichtlich sind damit nicht nur Konferenzen, Sanktionen oder „Aufklärungsflüge“ gemeint. Niemand ist berechtigt, eine derartige letztlich auf Gewaltanwendung hinaus laufende Forderung aufzustellen, geschweige denn umzusetzen. Deutschland wird nicht von Syrien angegriffen, auch gibt es keinen UN-Beschluss, der Deutschland berechtigen würde, mit irgendwelchen Mitteln gegen die syrische Regierung und/oder das syrische Volk vorzugehen.

Bundeskanzlerin Merkel ist von der Kinderstube her vermutlich gläubig erzogen worden, sie hat sich im Studium den physikalischen Naturgesetzen gewidmet. Von Völkerrecht hat sie entweder keine Ahnung, oder das Recht ist ihr gleichgültig. Beides ist gleichermaßen schlimm.

Jedenfalls ist jetzt für alle, die es sehen wollen, klar, was diese Kanzlerin darstellt.

Sie setzt sich bedenkenlos und ungehemmt über das Völkerrecht hinweg, das nach ausdrücklicher grundgesetzlicher Anordnung Bestandteil des geltenden deutschen Rechts ist.

Sie und ihre Helfershelfer gehören zur Aburteilung vor Gericht, am zweckmäßigsten vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

* Perthes ist heute Rechte Hand des mächtigen USA-UN-Zionisten Jeffrey D. Feltman.