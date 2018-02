Gilad Atzmon zur jüdischen Geschichte UND…

Gilad Atzmon hat dieses aktuelle unverschämte Statement von Netanjahu

zum Anlass genommen, über jüdische Geschichte nachzudenken. Seinen Artikel kann mensch hier nachlesen. Was Atzmon schreibt, finde ich, geht nicht wesentlich über das hinaus, was ich bereits in „Der wandernde Wer?“ gelesen habe. Jedoch verweist er auf einen Namen und ein Buch, das sehr bedeutend zu sein scheint. (Ich muss mich so vage ausdrücken, weil ich das Buch zwar sofort bestellt aber noch nicht gelesen habe.) Ein Buch, dass uns vermutlich helfen kann, über den toten Punkt so vieler Diskussionen im Umfeld des Begriffes „Holocaust“ hinaus zu kommen.

Die Rede ist von dem Werk: „Endlösung„: Das Schicksal der Juden 1933 bis 1948 des britischen Historikers David Cesarani.