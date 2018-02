Matrix. Alternative.

Alternative zur Alternative; Spiegel im Spiegel; Spiel über Bande über Bande über Bande.

Es scheint immer dasselbe zu sein. Jüngstes Beispiel: Rubicon. Ein frisches alternatives Medium erscheint, begeistert uns. Endlich! Doch es hat noch kaum eine Saalrunde absolviert, da zeigt es schon sein hässlichstes Instrument – den Maulkorb.

Die Metapher „Matrix“, die Analitik diskutiert, macht Manches verständlicher. Analitik erläutert, dass wir in der Matrix gefangen und damit Sklaven des Systems seien. Der Gedanke ist nicht neu. Wir kennen „Das Schweigen der Lämmer“. Doch unser Gefangensein in der Matrix endet nicht mit dem Durchdenken der Matrix. Das Dasein der Lämmer endet nicht damit, dass Lämmer reflektieren.

Der Film „Die Matrix“ und Analitik meinen, dass „Wahrheit“ und „Liebe“ uns (über mehrere geistige Tode und Wiedergeburten) zu den Auserwählten machen würden, die das System besiegen können.

Nicht erst seit Atzmons Provokationen hasse ich das AUßERWÄHLTSEIN. Es ist die Kehrseite des UNTERMENSCHEN. Und nicht nur die geistigen Prozesse des „Wahrheit Findens“ und „Liebe Erfahrens“ machen den Menschen frei (obwohl er ohne sie nicht frei werden kann). Frei wird der Mensch – jeder nicht auserwählte Mensch! – und zu unbezwingbarer vernünftiger Kraft kommt er durch seine praktisch-lebendige Verbindung zu Mutter Erde und zum Licht der Sonne – praktisch-lebendig, also sozial, niemals als Vereinzelter.

Das ist zunächst eine Antwort auf metaphorischer Ebene. Was kann sie praktisch bedeuten?

Der Kampf um die Wahrheit – der freie Meinungsstreit, der aufklärende Austausch sind notwendig, doch sie bleiben im Ideellen. Zur materiellen Gewalt werden sie, wie Marx es aussprach, wenn sie „die Massen ergreifen“. Allein der heisse Wunsch der „Ideenträger“, der „Erzieher“ (Marx), reicht keineswegs, um die Massen zu mobilisieren. Die guten Ideen müssen auf die Interessen der Massen treffen, die eng mit ihrer materiellen Lage verknüpft sind.

Die Kommunikationsebene soll nicht verlassen werden, Freiheit der Meinung ist zwingend notwendig. Sie selbst aber ist nicht der Inhalt. Der Inhalt, der materielle Unterbau (ausgedrückt vornehmlich in konkreten Interessen) ist das innere Maß der frei geäußerten Meinung. Er ist der innere Gehalt all der heftigen ideologischen Kriege, einschließlich der persönlichen Animositäten. Der Inhalt in seiner Interessenbestimmtheit muss diskutiert werden, im besten Fall bis zur Einigung auf Aktionen.

Meine These ist, dass die real praktizierte Meinungsfreiheit in unserer bürgerlichen Gesellschaft (ausdrücklich der „linke Diskurs“ eingeschlossen) deshalb immer wieder so unergiebig ist, immer wieder in Sackgassen gerät, die dann zu Feindschaften und Spaltungen führen, weil die Interessenbestimmtheit der Akteure in geradezu sträflicher Weise ignoriert wird.

2 x 2 ist zwar 4, wenn aber dieses Ergebnis nicht gewünscht ist, werden „überzeugende“ Argumente vorgebracht, dass 2 x 2 = 5 ist. Sollte 2 x 2 = 4 nicht irgendwelchen, sondern MÄCHTIGEN Interessen schaden, wird die Medienphalanx, werden Denkfabriken und zahllose Experten das Gegenteil beweisen.

Wenn der Glyphosatproduzent begründet, dass der massenhafte Einsatz von Glyphosat ein Segen ist, wird selbst Klein-Erna vermuten, dass dahinter Profitinteressen stehen könnten.

Wenn die wissenschaftliche Studie einer Universität begründet, dass der massenhafte Einsatz von Glyphosat ein Segen ist, wird eine aufgeweckte Klein-Erna vielleicht noch wissen wollen, ob die Universität Drittmittel (falls Erna diesen Begriff versteht) vom Glyphosatproduzenten bekommt.

Wenn die Umweltschutzorganisation, für die Klein-Erna spendet, begründet, dass der massenhafte Einsatz von Glyphosat ein Segen ist, wird Klein-Erna sich als beruhigtes Lamm seiner Spielwiese erfreuen.

Wir werden von denen, die dazu die Macht haben! lückenlos überwacht. Das ist Lebensrealität. Auf der Grundlage der erhobenen Massendaten werden wir (jeder Einzelne) und unser gesamtes Verhalten modelliert (von denen, die dazu die Macht haben!). Die Modellierungen, die ein hohes Maß an Gültigkeit erreicht haben, werden in hohem Tempo vervollkommnet. Zur Steuerung der Individuen-Modelle in ihren Interaktionen werden die faktisch unbegrenzten Kapazitäten (und Erfahrungen) des wissenschaftlich-geheimdienstlichen Komplexes eingesetzt (von denen, die dazu die Macht haben!).

Und wir führen unsere Diskurse nach den Regeln, die vor rund 250 Jahren entwickelt wurden. Die Situation ist hanebüchen; trotzdem kein Grund zur Depression. Der Mensch ist zur Freiheit fähig. „1984“ kann eine warnende Utopie bleiben. Das erfordert aber, Schlussfolgerungen zu ziehen. An die erste Stelle gehören dabei Schlussfolgerungen für den offenen Diskurs, die die wirkenden Interessenhebel der Macht, sichtbar machen oder zumindest neutralisieren können.

Im zweiten Teil versuche ich einige einfache Vorschläge in diesem Sinne zu formulieren.