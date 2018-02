Die imperialistischen USA(-Verbrecher) „verteidigen sich“ in Ostsyrien

Meldung und Video bei rt sowie rtdeutsch

Lawrow hatte bereits in Sotschi gesagt:

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Amerikaner einen Kurs der Teilung des Landes eingeschlagen haben. Sie gaben gerade ihre Zusicherungen auf, die uns gegeben wurden, dass das einzige Ziel ihrer Präsenz in Syrien – ohne Einladung der legitimen Regierung – darin bestand, den Islamischen Staat und die Terroristen zu besiegen“, sagte Lawrow… Jetzt sagen sie, dass sie ihre Anwesenheit beibehalten werden, bis sie sicherstellen, dass ein stetiger Prozess einer politischen Lösung in Syrien beginnt, was zu einem Regimewechsel führen wird“.