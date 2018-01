Brief aus dem Kessel

Stalingrader Kessel

„Geschriben den 13.I.43 Osten

Libe Frau in anfank main schraiben teile ich dir mit das ich noch Gott sei dank gesunt und an leben bin und ich hofe das maine par zailen dir auch an di beste gesuntait antrefen werden.

Libe Frau wir sint noch imer aingekselt und es wird sich amende Gott erbarmen und unz helfen das wir wider raus komen den so sint wir ferloren. kain paket und kain brif bekomt ma nicht sone schene paket was du hast gemackt fir mich di sint ja ale jetzt ferloren bistemt.

Libe Frau erger dir nicht om mir den der libe Gott is auch hir bai ons in osten. Libe Frau denk nicht das ich dir so wenich schraib aber file denk denbkent tu ich an dich ich hab ja nichtz mer zu schraiben ich schraib nur so fil das du solst wisen das ich noch am leben bin und wi es mir get. Libe Frau so wi ich hab in dainem brief gehert den ist der Edmund auch hir im kessel dre. jetzt schlisech main schraiben mit file grise und kese an dir und an Sohn und grise an die andre ale auf frelis widersen.

Helwin Breitkreuz. H.H. bite om antwort“

Helwin Breitkreuz, Soldat, Alter unbekannt, Schicksal unbekannt.

Quelle