Heuchlerische Empörung und empörende Heuchelei

Joachim Bode bemerkt:

Wir lernen derzeit: Tierversuche sind empörend, noch empörender sind Menschenversuche.

Tierversuche bringen die Menschen auf die Barrikaden. Sie sind in der Pharmaindustrie üblich und kaum angefochten, wenn Tierquälerei vermieden wird.

Menschenversuche gibt es in allen möglichen Bereichen. Sie sind juristisch dann nur noch wenig umstritten, wenn die Probanden verständig sind und nach umfassender Aufklärung einwilligen. Bei den von Autoproduzenten veranlassten Versuchen mit NO2, die derzeit die Öffentlichkeit erregen, sollen angeblich keine Schädigungen der Probanden festgestellt worden sein. Wer`s glaubt…?

Mehr ist eigentlich nicht zu kommentieren.

Was ist aber, wenn bei den Menschenversuchen Hunderttausende, nein, sogar Millionen Menschen verletzt werden oder sogar sterben, ohne dass sie irgend jemand vorher nach ihrer juristisch relevanten Einwilligung gefragt hätte? So etwas geschieht nämlich fast immer und an vielen Stellen unserer Erde, ohne dass die meisten der Medien und Politiker auch nur mehr als ein paar Sterbenswörtchen an Kritik darüber verlieren.

Die „harmloseren“ Fälle betreffen die Abgasbelastung auf unseren Straßen und in Industriegebieten. Da helfen Mundschutz und flacher Atem nur wenig. Jeden Tag erkranken und sterben deshalb unzählige Menschen. Ein globaler Menschenversuch? Von Tierversuch ganz zu schweigen….

Und was ist mit der gewollten Ungleichverteilung von Lebensmitteln, mit Umweltzerstörung, Ursache von Hungersnöten mit Toten ohne Ende?

Hat jemand die Menschen in Dresden und Hiroshima, in Vietnam und Irak gefragt, ob sie mit ihrer Ermordung z.B. durch Bombardierungen einverstanden waren? Nein, natürlich nicht.

Diejenigen „Verantwortlichen“, die sich jetzt am meisten über Tier- und Menschenversuche aufregen, sind an vorderster Front, wenn es um Kriegshetze und –unterstützung geht, und wenn es sich um die Ausweitung völkerrechtlich äußerst fragwürdiger Einsätze der Bundeswehr im Ausland handelt.

_____________________

