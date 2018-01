„9. April 1945

Ein duftigblauer Vorfrühlingstag, wie von Mörike erdichtet… Es ist beruhigend einsam… Die Lichtreflexe auf einem silbrig sprudelnden Waldbach, die verstreuten Gehöfte in der gewölbten Landschaft und der Anblick des Bodensees in der mattgrauen Ferne stimmen Robert fast andächtig… In Rehetobel nehmen wir unseren Znüni ein… Nachher steigen wir die waldige Schlucht hinab, ab deren jenseitigem Hang Troben liegt. Luftkämpfe in großer Höhe. Die Bauern unterbrechen ihre Arbeit und starren zum Himmel. Robert hingegen wendet sich mehr den Tannen und den Blumen zu, den sauberen Appenzellerhäuschen und steilen Felshängen… Mittagessen im „Schäfli“ von Trogen… Riesenappetit.“

Carl Seelig, „Wanderungen mit Robert Walser“, Reclams UB 1303, Leipzig 1989, Seite 67f.