Fundstück – 15.1.2018 – „Sammlungsbewegung“

Als neuestes Blubbern des deutschen politischen „Diskurs“-Sumpfes ist jetzt der Begriff „Sammlungsbewegung“ aufgestiegen.

Der normale Nichtdenker (sehr oft auch NichtdenkerIN) erinnert sich an: „Gemeinsam sind wir stark!“, vielleicht sogar an „Volksfront“. Toll!

Das Wahre (nicht das Gute) liegt so nahe.

Zum Beispiel in Griechenland. Dort drückt seit Jahr und Tag „Syriza“ die Regierungsbänke. Die waren mal europaweit die linke Vorzeige-„Sammlungsbewegung“ bevor sie sich zu den übelsten Politganoven mauserten.