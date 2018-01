„Gilad Atzmons „The Wandering Who“, die Meinungsfreiheit und ich“ (I)

An der Einladung und dann Teilnahme Gilad Atzmons an der Karls-Preis-Verleihung im Kino Babylon hat sich eine heftige Polemik entzündet. Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann haben unter der Schlagzeile „Elias Davidsson und Gilad Atzmon debattieren über Palästina, Israel und Holocaust“ (sowie hier) Hauptlinien dieser Diskussion nachgezeichnet.

Traditionelle, dennoch untaugliche Eigenheiten des Streits unter Linken waren leider wieder in voller Schönheit zu bewundern, etwa: „Im Auslegen seid frisch und munter! Legt ihr’s nicht aus, so legt was unter.“ dann: Die „souveräne Nichtveröffentlichung“ allzu unbekümmert von den Auffassungen der Wahrheitsverwalter abweichender Meinungen bis hin zur bedingten oder unbedingten Exkommunikation aus der Kirche. Weniger provozierend aber gleichermaßen unbefriedigend fand ich die demonstrative Stimmenthaltung einiger Protagonisten mit der Begründung, dass es sich hier um einen „innerjüdischen Krieg“ handele, aus dem sich der Goj an besten heraushält.

Ich habe mein Interesse an der Diskussion bekundet und zugleich eingestanden, zur sachlichen Qualifizierung zunächst nichts beitragen zu können.

Meine Blogleserin Clara S. hat offenbar ähnliche (und weitere) Erfahrungen gemacht, die sie bewogen haben, Atzmons Buch noch einmal zur Hand zu nehmen und ihre Gedanken aufzuschreiben. Ich freue mich, ihren durchaus persönlichen und zugleich solide wägenden Text als Gastbeitrag veröffentlichen zu dürfen. Das geschieht in drei Teilen. Heute zum ersten neben einleitenden Bemerkungen zu zwei Kernthesen Atzmons – Jüdische Identität und Jüdischer ideologisch-politischer Diskurs.

Knappere und etwas anders pointierte Ausführungen von Clara S. zu Atzmons Buch sind übrigens auch als Kundenrezension bei Amazon verfügbar.

Gastbeitrag von Clara S.

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Karls-Preis-Verleihung an Ken Jebsen wurde u.a. die Einladung von Gilad Atzmon zum Politikum. Die auf die Schnelle zusammengestellte Zitatensammlung von Elias Davidson, die im Rubikon erschien, reichte mir als Grundlage dafür, einen Menschen und seine Gedanken für vollkommen indiskutabel zu halten, nicht aus. Und das schrieb ich der Rubikon-Redaktion. Die Heftigkeit der prompten Reaktion von Herrn Wernicke und Herrn Davidson hat mich überrascht und sehr getroffen. Ich hatte eindeutig eine Grenze überschritten. Aber welche?

Keiner Gruppe angehörend, war ich auf der Suche nach Antworten auf mir wichtige Fragen irgendwann auf Atzmons Bücher gestoßen und so ebenso auf die Tatsache, dass er als Antisemit und „Holocaust-Leugner“ gilt. Deswegen weigern sich auch oder besonders Linke, ihm überhaupt zuzuhören. Bei der Beschäftigung mit seinen Ideen, habe ich dann selbstverständlich auch nach Beweisen für diese Behauptung gesucht, jedoch nirgends gefunden, dass er den Genozid der Nazis an Juden als historisches Ereignis bestreitet. Doch dazu später mehr.

Ich finde seine Gedanken „thought-provoking“. Ein/e Leser/in kann bei der Lektüre vieles Bedenkenswerte finden, welches nicht nur für Juden gilt.

Ob seine Antworten allerdings stichhaltig oder absurd sind, sein Ideengebäude stabil oder pathologisch, vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend zu beurteilen.

Deswegen würde ich ja gerne, gerade von „linken Anti-Zionisten“, eine fundierte kritische Meinung dazu hören oder einer ernstzunehmenden Debatte folgen, die mich als Nicht-Jüdin vordergründig ja gar nichts angeht.

Auf den zweiten Blick jedoch sind wir – zumindest in Deutschland – alle Geiseln dieser Auseinandersetzung. Denn ohne Antwort auf die Frage „Wie hältst Du es mit den Juden, wie hältst Du es mit Israel?“ ist ja auch heute noch keine politische Positionierung möglich. Und auch meine eigene Biografie ist entscheidend durch dieses Thema beeinflusst worden.

Da ich ja nun das Buch „The Wandering Who“ schon gelesen hatte, habe ich mir die Mühe gemacht, meine Gedanken dazu aufzuschreiben. Dabei habe ich durch die Verwendung verschiedener Schriftarten versucht, meine eigenen Überlegungen von denen Atzmons zu unterscheiden.

Atzmons Fragen

Wie kommt es, dass im Staate Israel ehemalige Opfer zu Tätern geworden sind?

(Sein Schlüsselerlebnis: als junger Soldat in der israelischen Armee sah er sich in einem Internierungslager für Palästinenser plötzlich als „Nazi“.) Wie kommt es, dass der vergleichsweise kleine Staat Israel weltpolitisch einen so großen Einfluss hat? Warum ist die „Judenfrage“ bis heute nicht gelöst?

Die Antworten sucht und findet er nicht bei den „Antisemiten“ sondern in der jüdischen Ideologie und im politischen Diskurs der Juden selbst.

Gilad Atzmons Kernthesen

Die Antworten auf die anfangs gestellten Fragen liegen in den folgenden Punkten begründet:

Einer Identitätspolitik, bei der Tribalismus und nicht Universalismus gefördert wird, den mit der „jüdischen Identität“ verknüpften ideologischen Auffassungen, der „Holocaust-Religion“ als Kernstück jüdischer Identität und einem weltweiten jüdisch/zionistischen Netzwerk.

Vermutlich möchten jetzt viele gar nicht mehr weiterlesen – denn das klingt ja echt nach antisemitischer Propaganda, oder? Ich mache dennoch weiter.

Zu 1: Jüdische Identität

Atzmon beginnt mit der Definition seines Gegenstandes: Er will sich nur mit dem Thema Jüdisch-Sein beschäftigen. Jüdisch-Sein grenzt er klar ab von

a) einem rassistischen Judenbegriff (die Juden als biologisch definierbare Rasse gibt es seiner Meinung nach nicht, und es würde ihn auch nicht interessieren, wenn es sie gäbe) und

b) dem Judaismus, der Zugehörigkeit zur jüdischen Religion, welche, wie jede religiöse Einstellung, Privatsache sei. Es geht ihm lediglich um

c) die Ideologie, die Identitätspolitik und den politischen Diskurs innerhalb des Judentums, also die jüdische Kultur, die er als Jewish-ness bezeichnet (Kapitel 1, Seite 15).

Dieses von ihm beschriebene und kritisierte Jüdisch-Sein ist seines Erachtens eine kulturelle Identität, in die Menschen hineingeboren werden, die sie mehr oder weniger bewusst annehmen, und von der aus sie sich selbst und die Welt betrachten und interpretieren, unabhängig davon ob sie religiös sind oder nicht. Man ist dann kein Musiker mehr, der zufällig auch Jude ist, sondern ein jüdischer Musiker, kein politisch links Stehender zufälliger jüdischer Herkunft sondern ein jüdischer politisch links Stehender. Zuerst Jude – und dann alles andere.

Eine solche Identität kann ein Mensch nur in Abgrenzung zu einem Antagonisten – dem „Goy“, dem Antisemiten, dem feindlichen Araber – annehmen, sie kann also nur in der Negation existieren.



Während ich also bisher Rassismus oder Antisemitismus als Ausgrenzung einer Gruppe durch die Gesellschaft oder Teile davon verstanden habe,

dreht Atzmon die Sache um und behauptet, die Juden (wie übrigens auch andere Identitäre) schlössen sich selber bewusst aus und pflegten ihr Gegen- bzw. sogar Feindbild. (Siehe Kapitel 1 – der jüdische Rassismus sei lange vor dem Nazi-Rassismus da gewesen – und 3, wo er argumentiert, dass ohne (Selbst-)Ausgrenzung keine Identitätspolitik möglich ist).

Da ist es nur logisch beweisen zu wollen, dass das politische Judentum von den gegen sich gerichteten Ressentiments profitiert und diese sogar selbst schürt, wofür er Beispiele gibt. Er schildert z.B. die Geschehnisse um den Dreyfus Prozess (Seite 40) und die den Antisemitismus der Nazis ausnutzende Kollaboration der Zionisten mit diesen (Seite 162 ff). Er behauptet, in diesem Sinne sei der Holocaust ein zionistischer Sieg gewesen (Kapitel 3, Seite 43), ohne den der Staat Israel nicht möglich gewesen wäre.

Schlomo Sand zitierend schreibt er, früher sei jeder als judenfeindlich gebrandmarkt worden, der behauptet hätte, dass alle in der Welt verstreuten Juden einer gemeinsamen fremden Nation angehörten, heute sei es umgekehrt, und wer sage, es gäbe außerhalb Israels kein jüdisches Volk, werde Judenhasser genannt. Und im Kern dieser „nationalen“ Identität, ergänzt Atzmon, stünde kein anderer als „the Devil“ himself Adolf Hitler, der dadurch am Ende doch gewonnen habe (Seite 109).

Der Tribalismus habe sich im Jüdisch-Sein gegen den Universalismus durchgesetzt. (Seite 136 ff) Diese Konstellation verhindere, dass man sich in erster Linie als Mensch sähe und einen universalen Humanismus lebe.

In Kapitel 6 geht er dem Gegensatz Tribalismus- Universalismus weiter nach und begründet, warum diese Haltungen sich gegenseitig ausschließen, viele anti-zionistische Juden jedoch versuchten, beides in sich zu vereinen und daran scheitern (müssten), weil sie auch in der Kritik an der Politik Israels ihre tribalistische Identität nicht aufgeben wollten.

Dies verhindere grundsätzlich, dass das Judentum jemals dauerhaft Frieden mit den anderen Menschen dieser Welt schließen könne.

Der moderne, säkulare jüdische Diskurs sei mangels wirklicher Substanz von Hass geprägt.

„Wir alle wissen, dass die Juden jahrhundertelang unter Hass und Diskriminierung gelitten haben“, schreibt Atzmon. Jedoch „während früher derjenige ein ‚Antisemit‘ war, der Juden hasst, ist es heute umgekehrt, ein ‚Antisemit‘ ist jemand, den die Juden hassen.“

Und so fände er nun sich selbst als jemand wieder, der als „stolzer selbst-hassender Jude“ von anderen Juden gehasst würde, seien es nun Zionisten oder Anti-Zionisten (Seite 54 ff).

Ist Atzmon also Antisemit? Oder liegt ein Fall von „Töte den Boten“ vor? Ich kann es nicht beurteilen.

Und ist dieser Hass in den jüdischen Gemeinschaften tatsächlich so weit verbreitet? Die Art, wie die „linke“ Debatte um Atzmon geführt zu werden scheint, lässt es befürchten. Aber das geht mich eigentlich nichts an, auch wenn ich davon wegen meiner Kritik am Rubikon am Rande berührt wurde.

Zu 2: Jüdischer ideologisch-politischer Diskurs

Atzmon bezeichnet sich also selbst als „selbsthassenden Juden“. Dies sei aber eigentlich nichts Besonderes denn in Wirklichkeit sei die Beziehung zwischen Juden und Antisemiten keine reine Beziehung der Gegensätze, sondern jede Seite trage Teile der anderen in seiner Persönlichkeit mit sich, mal mehr mal weniger. So sei Jüdisch-Sein ein „frame of mind“ eine bestimmte Einstellung und Persönlichkeitsstruktur, die auch ein Judenhasser aufweisen könne. Und er zitiert auf Seite 95 Marx, der schrieb, dass die soziale Emanzipation der Juden die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum sei, wobei Marx Jüdisch-Sein mit Kapitalismus, Eigennutz und Geldgier gleichsetzt, die es zu überwinden gelte. Diesem Aspekt jüdischer Weltsicht ist z.B. das ganze Kapitel 14 über Milton Friedman gewidmet.

Zwei Juden, die kapitalistisches Denken für „typisch jüdisch“ halten, kommen ausführlich zu Wort. Ist das Antisemitismus?

Mehr zum politisch-ideologischen inner-jüdischen Diskurs zu schreiben, übersteigt diesen Rahmen: das gesamte Buch gibt – beginnend mit der Bibel – wichtige jüdische Stimmen wieder und setzt sich mit diesen unter verschiedenen Fragestellungen auseinander.

Auch wenn ich vieles noch nicht verarbeitet habe, fand ich die Lektüre anregend und differenziert. So kann ich nach dem Lesen des Buches nicht bestätigen, dass er ein rabiates Sammelsurium antisemitischer Thesen verbreitet, wie seine Kritiker schreiben. Wenn Dinge diskutiert werden, die wir als antisemitisch ansehen, sind sie jedenfalls immer von Juden selbst gesagt oder geschrieben wurden.