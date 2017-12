Fundstück – 31.12.2017 – Das Letzte

Gendertafel 2018

Mein Gastautor Joachim Bode hat ein neues Standardwerk entdeckt:

„ …… 12 Euro, so viel bzw. so wenig muss man ausgeben, wenn man sich das neue Standardwerk aus der Duden-Redaktion zulegen will. Es heißt »Richtig gendern« und gibt laut Werbung des Verlages Hinweise dazu, wie viele Geschlechter es gibt, welche sprachlichen Möglichkeiten für das Gendern, also die geschlechtergerechte Sprache, existieren, wie man die richtige dieser Möglichkeiten für seine Institution oder Firma identifiziert und wie vermieden werden kann, dass der Text durch die vielen Binnen-I, Sternchen und Unterstriche in und zwischen den Wörtern »zu sperrig wird«.

Der Ratgeber ist dringend notwendig, denn die Zahl der Geschlechter hat zugenommen. Es gibt mittlerweile mindestens 32 Zuordnungen, vom einfachen Mann (Mann), Frau (Frau) und Bigender (also jene, die Mann und Frau in sich vereinen) über Transgender (Menschen, deren Geschlechtsidentität von der abweicht, die ihnen bei der Geburt aufgrund körperlicher Merkmale zugewiesen wurde) bis zu Demiboys und Demigirls (Personen, die sich teilweise als Mann/Junge oder Frau/Mädchen identifizieren, egal welches Geschlecht bei der Geburt bestimmt wurde). Es gibt zahlreiche Zwischenstufen; etwa mehrere Ausprägungen des »fließenden Geschlechts« (Genderfluid), bei denen sich das Geschlecht manchmal, sehr oft oder nur sehr selten ändert (auch mehrmals am Tag). Die Skala ist nach oben hin offen ……. “

Quelle

Ein kurzer Blick ins Internet zeigt Bewegung auf dem Gendarmen- äh… Gendermarkt. Für lau kriegt Mann (und alle 32 Genderlein) bereits einen kostenlosen Leitfaden von Frau Anita Prettenthaler-Ziegerhofer und weiteren (vermutlich) Autorinnen mit Tipps und Tricks für die Genderwelt. Gehobene Ansprüche befriedigen Werke zum „Geschickten Gendern“ mit Hinweisen auf Workshops, Trainings bis hin zum exclusiven Gender-Wohlfühlwochende zu zweiunddreißigst.

Ich werde künftig in diesem Blog eine Lanze führ das „anmutige Gendern“ brechen und – dem Postillon folgend – die exclusive Männlichkeitsform „Bloggerer“ benutzen. Allerdings befriste ich diese Initiative auf das Jahr 2017, um nicht das Vorrecht der ausschließlich weiblichen Forscher, Journalisten und Autoren den Genderfortschritt zu kreieren zu unterlaufen.