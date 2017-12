Mit dem Gedanken „Letzter Sommergruß“ hatte ich vor zwei Wochen die letzten Tomaten der Saison präsentiert.

Verschwiegen hatte ich, dass immer noch paar kleine grüne übrig waren. Diesen wirklich allerletzten traute ich nichts mehr zu, und nur meine grundsätzliche Scheu, etwas wegzuwerfen, das Leben in sich trägt oder in sich tragen könnte, ließ mich die Dinger aufheben. Sie blieben liegen an einer unbeachteten Stelle auf einem Fensterbrett, wo ich sie fast vergessen habe.

Vor zwei Tagen fiel mein Blick auf die Nachzügler, und ich war wirklich überrascht:

Neben einer Knoblauchknolle und etwas Abfall (den man links im Bild nicht sieht), von nichts und niemandem beachtet, waren sie unverdrossen ihrer Bestimmung treu geblieben. Klein und frisch und munter, fröhlich geradezu, lächelten sie mich an – und bezeugten das unbesiegliche Leben.

Inzwischen habe ich zwei gegessen und entgegen meiner Erfahrung, dass allerletzte Nachgereifte wenig Aroma bieten (oft gehen sie stellenweise ins Vergammeln über) sind diese Spätlinge auch geschmacklich eine Freude.

Erntedank.

und Mein Eigentum

„… viel der frohen

Mühe gewähret der Reichtum ihnen.

Vom Himmel blicket zu den Geschäftigen

Durch ihre Bäume milde das Licht herab,

Die Freude teilend, denn es wuchs durch

Hände der Menschen allein die Frucht nicht…“