„Die den Mund auf hatten“ (Ignazio Silone, Hanns Eisler)

Die den Mund auf hatten, haben ihn jetzt geschlossen. Auf dem Friedhof geschlossen. Oder in den ‎Kerkern geschlossen. Die andern hielten sich vorher still und halten sich jetzt noch stiller. ‎

Wahrlich, wir leben in schweren Zeiten.‎

Ihre Fäulnis ist so groß, daß sie jeden ansteckt, der nicht vollständig mit ihnen bricht. Sie dulden ‎nur Künstler, die sie preisen, nur Philosophen, die sie interpretieren, nur Redner, die sie rühmen.‎

Wahrlich, wir leben in schweren Zeiten.‎

Sie glauben an ihn und nennen ihn Führer. Aber wohin führt er uns, führt er sich selbst? Kennt ihr ‎den alten Spruch:

Intrabit ut vulpis, regnabit ut leo, morietur ut canis?

Das heißt zu ‎deutsch: “Er wird eintreten wie ein Fuchs, regieren wie ein Löwe, und sterben wie ein Hund.”‎

Wahrlich, dann kommen bessere Zeiten.‎

Antiwarsongs