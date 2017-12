Oury Jalloh, Böhnhardt/Mundlos, Daphne Caruana Galizia

Die Namen passen nicht zusammen?

Ich könnte noch, auch unpassend? den Namen Mollath hinzufügen (den Joachim Bode ja im Kommentar erwähnt).

Diese Namen mögen augenfällig machen, dass wir keineswegs an Wunder glauben. Und ich kann nicht widersprechen, wenn Dian sagt:

„Opa und Richter Bode a. D. greifen mutmaßlich auch nur dazu, weil sie es eigentlich gar nicht mehr anders aushalten, was dieses System, diese Ausgeburt des Imperialismus nicht nur in Dessau, Deutschland, Europa und schon in weiteren Erdteilen anrichtet.

Aber auch damit, mit diesem Zusehen durch – nur – Reden machen wir uns zwar wünschenswert minder aber zumindest mit schuldig. Es ist Zeit, dass wir lernen, unsere Hände und Füße und auch unseren Kopf besser einzusetzen.“

Es ist tatsächlich an der Zeit, nicht mehr nur zuzusehen.

An den Nutzen des „Empört Euch!“ und des Appells an den „Wut-“ und (feinsinniger) den „Zornbürger“ glaube ich aber nicht.

Es tut tatsächlich Reden Not – nicht als eine „Form des Zusehens“, sondern des „Klärens der Handlungsschritte“.

Wir müssen uns ORGANISIEREN. Es ist so elementar, und doch fangen wir fast wieder bei Null an.

