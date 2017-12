Das Wunder von Dessau

Ein Fall, der nicht nur Joachim Bode, Gastjurist des opablogs, nicht loslässt:

Als ich von den zahlreichen Hinweisen, nein, Beweisen (als Jurist sind mir die Unterschiede sehr bewusst) las und hörte, die zwingend auf ein Wunder schließen lassen, schaute ich zunächst mal neugierig nach, wo denn dieser Ort mit diesen wundersamen Ereignissen zu suchen und zu finden ist: Zwischen Magdeburg und Leipzig, lehrte mich ein Blick auf Google Maps, und nicht an, sondern eher neben der Elbe gelegen. Eigentlich nichts Besonderes, oder?

Die ein Wunder begründenden Vorfälle sind von Art und Umständen an meiner Ausbildung zum Juristen und erst recht an meiner späteren Juristenpraxis vollständig vorbei gegangen. Man lernt aber, gutwillig, wie man halt ist, selbst nach der Pensionierung weiter hinzu. Da fällt mir plötzlich ein: Hatte nicht die CDU-Regierung in Nordrheinwestfalen noch während meiner Schulzeit „… die schlichte Deutung der Welt“ (wörtlich!) als Bildungsziel im Schulprogramm!? Und im Religions- und Konfirmandenunterricht hörte man dementsprechend ständig von Wundern! Schließt sich hier etwa der Kreis?

Jetzt aber zu den Einzelheiten, von denen ich nur einige wichtige herauspicke.

Da verbrennt ein Mensch, der in einer verschlossenen Polizei-Zelle auf der Matratze einer metallenen Pritsche liegt, mit Händen und Füssen fest an die Pritsche gefesselt. Die Justiz stellt im Rahmen jahrelanger Ermittlungen immer wieder fest: Selbstmord (juristisch korrekt: Selbsttötung), der Mann ist in dem verschlossenen Raum ja ganz allein gewesen. Der Häftling hat sich also nur selber anzünden können. Ein Feuerzeug wird trotz tagelanger Suche nicht gefunden. Ein später doch aufgetauchtes Feuerzeug zeigt Spuren, jedoch keine aus dem betreffenden Raum. Gutachter finden zudem Spuren eines Brandbeschleunigers, ohne den das Entzünden der feuerunempfindlichen Matratze unmöglich gewesen wäre. Und irgendwelche Brand- oder Rauchrückstände in den Atemwegen des Toten werden vergeblich gesucht.

Letztlich mitentscheidend ist auch, dass die 5 oder 6 diensthabenden Polizeibeamten den Schlüssel zu der Zelle während der gesamten in Betracht kommenden Zeit bestens bewacht unter ihrer Kontrolle hatten! Daran konnte niemand vorbei!

Ich überlege: Können die Anforderungen des Vatikans an das Vorliegen eines Wunders noch schärfer sein als hier? Nein, unmöglich!

Hatte die CDU im Nordrheinwestfalen der 50er- und 60er-Jahre also doch recht? Und der Pastor?

Ich gebe mich geschlagen.

*****

Die freie Journalistin Susan Bonath widmet der rückhaltlosen Aufklärung des Falles „Oury Jalloh“ große Aufmerksamkeit. Hier eine Auswahl ihrer Artikel in der Tageszeitung „junge Welt“ sowie in Rubikon. Im folgenden Video von NuoViso.TV vom Dezember 2016 erläutert sie ausführlich den vermutlichen Mord an Oury Jalloh: