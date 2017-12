Kampf lehrt.

Um die Preisverleihung an Ken Jebsen am 14. Dezember im Kino Babylon findet gerade ein Kampf statt.

Vielleicht ist es kein weltbewegender Kampf aber es ist (zumindest tendenziell) ein wirklicher politischer. Anders als die Nonsens-Streitereien, die die Bestimmer („Meinungsführer“, „Hegemonen“) unablässig auf die Tagesordnung knallen zum Tagesfraß für alle Knallköppe.

Erste Voraussetzung dafür, dass es zum Kampf kam: Kämpferische Sozialisten (die wissenschaftlich exakte Bezeichnung wäre „revolutionäre Sozialisten“; stellvertretend seien Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann genannt) haben einen echten Angriff gestartet. Ken Jebsen im Herzen der Bestie und neben dem Parteihaus der Linkspartei zu ehren, ist ein echter Angriff. Das ist offensiv.

(Von echten Angriffen unterscheide ich Angriffe, die so oder so die Defensive, den Rückzug von vornherein in sich tragen. Dass dennoch Löbliches dran sein mag, sei nicht bestritten. Zu solchen „Angriffen auf Knien“ zähle ich den derzeitigen Appell „Abrüsten statt Aufrüsten“ oder die Aktion „Stopp Ramstein“, die der Spätsommer in sich trägt, wie die Wolke den Regen.)

Der Angriff zwang den Kulturboss von Berlin, zugleich Linksparteiler in Spitzenfunktion, in die Arena. Das ist ein Pluspunkt des Angriffs. Lederers Reaktion war konsequent sozialdemokratisch (im bekannten, schlechtesten Sinn). Sie war vorhersehbar, und sie war völlig demaskierend. (Alle, die jetzt Verwunderung, ja Entsetzen über Lederers Position ausdrücken, sollten sich fragen, welche Illusionen sie über diesen Politiker bzw. diese Art Politiker der Linkspartei gepflegt haben und warum.)

Der Widerstand auf den Lederer stieß (den auch einige wenige prominente Politiker der Linken mit trugen) zwang den Vorstand der Linkspartei in die Arena. Das ist ein weiterer enormer Pluspunkt des ursprünglich gestarteten Angriffs. Der Vorstandsbeschluss war konsequent sozialdemokratisch (im bekannten, schlechtesten Sinn). Er war vorhersehbar und völlig demaskierend.

Der Vorstandsbeschluss wurde bekanntlich mit 18 zu 7 Stimmen bei 5 Enthaltungen gefällt. Hunko verwendet völlig korrekt den Begriff „Stalinismus“ zur Charakterisierung des bürokratischen Machtmissbrauchs im Partei-Führungszirkel. Der Vorstandsbeschluss verweist selbst auf einen sinngleichen Beschluss zu den Montagsmahnwachen, der bereits vor dreieinhalb Jahren gefasst wurde. Es ist überdeutlich, dass Eines längst überfällig ist: Die Bildung einer kämpferischen sozialistischen Fraktion in der Linkspartei, ausgehend von Vorstand und Bundestagsfraktion, die den Kampf gegen die sozialdemokratische Versumpfung der Linkspartei systematisch zu führen beginnt.

Dazu ist eine gründliche Diskussion zur Programmatik der sozialistischen Perspektive und zu Organisations- und Kommunikationfragen erforderlich. Mit „HUMAN CONNECTION“ entwickelt sich die informationelle Basis dafür, um diese Diskussion als andauernden kreativen Prozess zu gestalten.

Der gegenwärtige Kampf hält die Lehren bereit, dass

innerhalb der Linkspartei und ihrer Führung feindliche Klassenpositionen vereint sind

dass nicht wenige aufrechte Demokraten und Friedensbewegte (mit und ohne Anführungszeichen), also Bündnispartner/“Bündnispartner“, zur Verteidigung der Preisverleihung im Kino Babylon NICHT bereit sind.

Der gegenwärtige Kampf verhilft (weil er gegen rechts gerichtet ist) NICHT gleichermaßen zu Lehren gegen die von „links“ drohenden Gefahren der Neubelebung des Stalinismus. Sie sind beachtlich, wie zuletzt manche Gedenkaktionen aus Anlass des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution bewiesen haben.

Der ernsthafte Versuch, einen sozialistischen Weg wieder und neu zu bahnen, darf den einen wie den anderen Kämpfen nicht ausweichen. Bei einer zunehmenden Zahl von Menschen wächst die Bereitschaft sich an diesen Anstrengungen zu beteiligen.