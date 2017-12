„Die Maßnahme“ (Brecht/Eisler) am 3.12. 17.30 Uhr auf dem Luxemburgplatz!

Ein Chor und hat sich gebildet und geprobt, sich auseinandergesetzt und gestritten, um an diesem Sonntag Hanns Eislers und Bertolt Brechts „Die Maßnahme“ auf den Rosa-Luxemburg-Platz zu tragen.

Was uns antreibt:

Die Zustände unserer Welt sind nicht tragbar. Wir leiden unter der allgegenwärtigen Passivität. Wir werden auf uns selbst und unser individuelles Handeln zurückgeworfen und verlieren die Hoffnung in eine gemeinschaftliche Wirkkraft. Dabei sind wir mit unseren Leiden nicht alleine. Unsere Arbeitskraft wird berechnet und ausgenutzt, unser demokratischer Einfluss schwindet, die Macht des internationalen Handels und ihrer transnationalen Akteure übergeht uns. Das Land, in dem wir leben und das sich international als „Geber-Land“ inszeniert, bereichert sich kontinuierlich an der Arbeitskraft, den Ressourcen und den Perspektiven anderer Länder und Kontinente. Wie die Welt organisiert ist, liegt schon lange außerhalb unseres Einflussbereiches. Den schleichenden, gesellschaftlichen Rückzug aus den Entscheidungsprozessen gilt es aufzuhalten. Diese Krise der Handlungsfähigkeit, getragen durch apathische, opportunistische Massen, steckt so tief in uns, dass es etwas Kraftvolles braucht, um sie zu erschüttern. Die ersten 6 Tage von B6112 in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz waren starke und energetische Momente. In Frieden und Kraft haben wir die Bühne performativ vereinnahmt, haben unser Können und unseren Willen, die Stadt den Menschen zurückzugeben, gebündelt. Es sind diese Momente der Selbstermächtigung und der Kraft von unten, die revolutionäres Potential in sich tragen, die wir in der Maßnahme weiterentwickeln. Wir führen die Bewegung der Volksbühne weiter, deren Geschichte lang ist und schon immer die junge und progressive Theater- und Kunstproduktion wie auch den Mut zur Auseinandersetzung in sich getragen hat.

