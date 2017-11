Sturmschaden am Haus, im Garten

Kürzlich fegte ein Sturm mit Orkanböen übers Land. In unserer Gegend hat er viele Bäume umgehauen. Auch wir hörten draußen plötzlich ein lautes Poltern. Und das zeigte der Blick aus dem Fenster:

Ich renne raus und entdecke diese Bescherung:

Mit etwas Abstand gesehen, sieht der Schaden nicht ganz so dramatisch aus. Doch weitere hohe Bäume könnten stürzen oder abbrechen. Wir machen uns gleich an die Schadensbeseitigung. Denn das Stammteil hatte sich ins Dach gebohrt, und es war unklar, was es noch anrichten könnte.

Der Baum ist vom Dach, die Kuh vom Eis. Das Gewächshaus müssen wir wohl abschreiben. Das zahlt die Versicherung nicht.

Heute, sechs Wochen später, ist das Gewächshaus abgetragen.

Dort, wo es stand, werde ich zwei Frühbeete anlegen. Es sollen nicht einfache Frühbeete werden, sondern Kombinationsbeete aus Hochbeet und Frühbeet. Material dafür gewinne ich aus den Gewächshausresten. Ich sammel schon Laub und anderes organisches Material zum Packen der Hoch-/Frühbeete. Zusätzlich Pferdemist zu besorgen, ist hier auf dem Lande kein Problem.

Der kleine Schadensfall hat bei mir par selbstkritische Überlegungen ausgelöst: Das Gewächshaus war wenig sinnvoll. War ich da mehr eine Marktmode gefolgt als einem wirklichen Bedarf? Das warme Mikroklima lässt sich wahrscheinlich im Frühbeet genauso gut schaffen oder gar besser. Ein Ärgernis des Gewächshauses (Billigversion) war seine Undichtigkeit und fehlende Wärmespeicherung. Die Innentemperatur unterschied sich selbst in leichten Frostnächten praktisch nicht vom Außenwert. Das Frühbeet bei Bedarf etwas wirksamer abzudichten, sollte kein Problem sein. Ich stelle mir auch vor, dass meine Hochbeet-/Frühbeetkreation sich schöner in den Garten einfügen wird als das Gewächshaus.

So bin ich bin gespannt auf die Frühbeetgärtnerei im nächsten Jahr. Jedenfalls haben einst die Oma meiner Kindheit und eine Schwiegermutter späterer Jahre sehr erfolgreich mit ihren Frühbeeten gearbeitet.