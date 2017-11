Für eine aktive Friedensbewegung, für die Solidarität der Friedensbewegten!

Der Aufruf „Abrüsten statt Aufrüsten“ richtet sich gegen die Absicht der Bundesregierung, die Rüstungsausgaben zu verdoppeln und möchte die Einsicht überall in unserer Gesellschaft verbreiten, dass ein neuer Kalten Krieg abgewendet werden muss.

Nach knapp zwei Wochen haben den Aufruf knapp zehntausend Menschen unterschrieben – ein Anfang. Doch bis Massen friedliebender Menschen informiert und mobilisiert sind, ist noch viel zu tun.

Ein großes Hemmnis bei diesen Bemühungen sind die wiederholten Anstrengungen selbsternannter Wächter über Friedensbewegung und Demokratie, zu spalten und hervorragende Aktive auszugrenzen. Solche Angriffe treffen regelmäßig Ken Jebsen und Menschen, die mit ihm Kontakt haben.

Der Versuch des Berliner Kultursenators Lederer (Linkspartei). die Verleihung des Kölner Karlspreises an Jebsen am 14. Dezember 2017 im Berliner Kino Babylon zu verhindern, ist nicht nur schlechthin ein Zensur- und Manipulationsversuch, sondern zugleich ein Angriff auf die Friedenspartei. Die am 14.12. geplanten Auftritte von Matthias Bröckers, Daniele Ganser, Evelyn Hecht-Galinski und Klaus Hartmann sollen verhindert werden.

Ich rufe alle Unterzeichner des Abrüstungsappells dazu auf, gegen diesen Angriff aktiv zu werden. An die 91 Erstunterzeichner werde ich mich direkt wenden und sie um ihre öffentliche Stellungnahme bitten.

Die große Veranstaltung am 14. Dezember 2017 im Kino Babylon für Frieden, Abrüstung und kämpferische Demokratie muss stattfinden!