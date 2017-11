Fundstück – 12.11.2017 – Trump und der geopolitische Hauptkriegsschauplatz

gefunden bei Parteibuch

„Deiner Bemerkung, dass wir dem Gedanken einer friedlichen Welt all unsere Bemühungen unterordnen müssen, kann ich nur vollumfänglich beipflichten. Nichts lässt sich auf der Welt gemeinsam verbessern, solange nicht nur die bestehenden Kriege nicht befriedet werden, sondern obendrein auch noch (von im Grunde immer der gleichen Clique der Reichen und Mächtigen) ständig neue Kriege angezettelt werden. Meine hoffnungsvolle Botschaft ist, dass ich glaube, dass das weiße Haus und die US-Militärführung das seit der zweiten Amtszeit von Obama auch so sehen, und sie entsprechend handeln.

Trumps persönliche Fähigkeit liegt in der Show, er ist ein begnadeter Showman, der es blendend versteht, in den USA Massen zu begeistern. Ich glaube, deshalb wurde er von Obama und der US-Militärführung engagiert, das vom US-Militär unter Obama begonnene und überragend wichtige Projekt der Entmachtung der globalen Kriegstreiber fortzusetzen. Und ich glaube, er macht seine Sache bislang ziemlich gern und gut, und er nimmt es sportlich, dass ihm dabei der Gegenwind der Kriegstreiber permanent in Orkanstärke ins Gesicht bläst….

… Der geopolitische Hauptkriegsschauplatz ist heutzutage Westasien, aka Nah- und Mittelost. Wenn Trump nun in anderen Regionen ganz hart auftritt, dann kann er es sich politisch eher leisten, die laufenden Kriege in Westasien allesamt geopolitisch zu Gunsten von Russland, Iran und Partnern ausgehen zu lassen, und Nordafrika gleich dazu.

Bei der ganzen Aufrüstung und Kriegsrhetorik im Baltikum kommt genausowenig irgendwas raus wie bei der Sache mit Nordkorea. Man kann ja mal eine Umfrage etwa in Deutschland, Polen oder bei den Balten machen, wer da gerade Lust auf einen heißen Krieg gegen Russland hat, Einsatz von Atomwaffen natürlich eingeschlossen. Das ist total außerhalb jeder akzeptierten Realpolitik. In Korea sieht die Sache ähnlich aus.

Und während die zionistischen Kriegstreiber mit solch absurden potenziellen Kriegen im Baltikum und in Korea beschäftigt sind, verlieren sie all ihre tatsächlich existierenden Westasienkriege – mit tatkräftiger Unterstützung oder Unterlassung durch Trump und das US-Militär, wie etwa der Fall Barzani zeigt.“