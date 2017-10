Fundstück – 29.10.2017 – Krieg russisch!

Ein kleiner Videobericht bei „Sputnik“ über das neue russische Scharfschützengewehr, das beste der Welt. Es trifft die Scheibe aus 4210 Metern Entfernung.

Und nun schauen sie sich diese Scheiben an!

Ich hoffe, dass es ein paar Generale in der Bundeswehr gibt, die sich an ihre Väter und Vorväter erinnern und an die russischen Lektionen von damals.