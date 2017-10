Freidenkerkonferenz zum hundertsten Jahrestag der Oktoberrevolution – persönliche Eindrücke. Mit Update am 22.10.2017

Der folgende Text bis zum „Update“ wurde am 2.10.2017 gepostet:

Vier Vorträge der gestrigen Konferenz konnte ich verfolgen. Drei davon, die von Bruno Mahlow, Prof. Dr. Helga Hörz und Andreas Wehr, brachten mir interessante und zum Weiterdenken anregende Informationen und Einschätzungen.

Den Vortrag von Michael Kubi mit dem Thema: „Stalin, Repressionen, Sowjetdemokratie: UdSSR – eine Kriminalgeschichte?“ kann ich, sehr freundlich ausgedrückt, nur als „Schlag ins Wasser“ bezeichnen. Der bekennende Stalinbewunderer – darob aus dem Auditorium mit kräftigem Beifall bedacht – zeigte sich nicht nur handwerklich-methodisch vom Thema überfordert, sondern überbrachte auch inhaltlich eine schlichte Kernbotschaft: Die Angriffe gegen Stalin beruhen im wesentlichen auf Propagandalügen des Klassenfeinds und seiner Helfershelfer.

Die vorgetragene Unternullqualität bot keinerlei Basis für eine problemorientierte Sachdiskussion, der knappe Zeitplan tat ein Übriges.

Ich erlaubte mir, auf drei wenig bekannte Tatbestände hinzuweisen, punktuelle Informationen, die keine systematische Diskussion ersetzen, für Nachdenkliche aber beachtenswert sein mögen:

Etwa die Hälfte der Opfer des Stalinschen Großen Terrors waren Kommunisten, Mitglieder oder Kandidaten der KPdSU (einschließlich kurz zuvor Ausgeschlossene). Kubi bestritt diese Tatsache rundheraus und begründungslos. Hier die Quelle meiner Angabe: Wadim S. Rogowin: „Die Partei der Hingerichteten“, Essen 1999, Anhang II: „Statistische Angaben über die Opfer der Massenrepressalien“, 8. Abschnitt: „Die Anzahl der repressierten Parteimitglieder“, Seite 486-488. (Weitere Informationen zu Rogowin z. B. hier.) Die Anzahl der aus politischen Gründen Verurteilten im allgemeinen und der Erschießungen im besonderen weist eine eindrucksvolle Dynamik über die Jahre 1921 bis 1954 auf. Nur die drei markantesten Jahre herausgegriffen, ergibt sich, dass die Zahl der Erschießungen 1936 1118 betrug, 1937 353.074 und 1938 328.618. Das ist eine Steigerung auf das mehr als 300fache pro Jahr gegenüber 1936 (Quelle: Rogowin, a.a.O., S. 480-486). Herr Kubi machte daraus eine Steigerung auf 300% – vielleicht ein Versehen, vielleicht eines seiner chronischen Versehen? In der Tat handelt es sich um eine Steigerung auf 30.000 (dreißigtausend!) Prozent. Im Februar 1954 – zwei Jahre bevor Chrustschow das Idol Stalin böswillig lügnerisch beschmutzte und verleumdete, wie alle Bewunderer des USA-Historikers Grover Furr wissen – berichteten Generalstaatsanwalt Rudenko, Inneminister Kruglow und Justizminister Gorschenin an das Politbüro, dass knapp 80% aller in den Jahren 1921 bis 1954 wegen konterrevolutionärer Verbrechen Verurteilten (nach damaliger Zählung 2,9 Mio von 3,8 Mio Personen) durch außergerichtliche Organe (Sonderkonsilien, „Troikas“ usw), also außerhalb der Gesetzlichkeit des sozialistischen Staates, verurteilt worden waren (Quelle: „Istorija SSSR“, 5/1991, S. 152f, zitiert bei: Rogowin, a.a.O., S. 481).

Update am 22.10.2017

Oben stehender Link führt seit kurzem ins Leere. Die Leitung der Berliner Freidenker hat in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand meinen dortigen Beitrag gelöscht; offenbar im Interesse einer „kulturvollen Debatte“.

Um den Text vollständig zu dokumentieren, reiche ich jetzt das Stück nach, auf das ich ursprünglich nur verlinkt hatte (weil ich damals die direkte Ansprache der Freidenker nicht unbedingt im opablog „breittreten“ wollte):

Uns Freidenkern ist meines Wissens noch keine produktive öffentliche Diskussion zum grob als „Stalinismus“ bezeichneten Problemkomplex gelungen (also eine Diskussion jenseits des moralischen Antagonismus „Verdammung/Glorifizierung“). Doch es geht um nicht weniger als die Frage, wie der Realsozialismus (des sowjetischen Machtbereichs) den Leninschen Weg verlassen hat und schließlich in den Untergang taumelte. Der Elefant steht in der Küche. Die Verwandlung der Freidenker in Wunschdenker (oder andere Kunststückchen) werden das dicke Ding nicht ins Mauseloch beamen.

Ein Weg (aber nur EINER), um mit dem Problem historisch-materialistisch umzugehen, ist die neuartige gründliche Beschäftigung mit Lenin und seinem Lebenswerk. Nach 76 Jahrgängen Freidenkerheften (also irgendwo bei dreihundert Ausgaben) mag auch der Bescheidenste ein Lenin-Heft für denkbar halten (nicht erst zu seinem hundertsten Todestag).

Ich möchte nicht ausschließen, dass auch der junge Biologe Michael Kubi daraus Nutzen ziehen kann.