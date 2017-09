Fundstück – 17.9.2017 – Steuerung (der Linken)

„Dass der aktuelle „Große Steuermann“ der Linken George Soros ist, kann jeder leicht ermitteln. Wesentlich leichter, als die Steuerung der Linken durch Israel, was man in erster Linie durch persönliche Erfahrung herausfindet, da darüber zu reden einem sofort das Brandzeichen „Antisemit“ einbringt! … Der schwarze Humor an der Sache ist die Biographie dieses aggressivsten Führers der globalistischen Linken, George Soros! Ein Mann, der seine Karriere als NAZI-Kollaborateur begonnen hat, nach dem Krieg vom britischen Geheimdienst mit Gold, das die NAZIs in KZs ermordeten Juden abgenommen haben, ausgestattet wurde, womit er die Basis seines Multimilliarden-Vermögens schuf, finanziert wichtige Teile der ANTIFA!“

(Quelle)