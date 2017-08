Das Trio wird zu EINEM FEINDBILD verschmolzen! – mit aktuellsten Nachbemerkungen

TrumpPutinErdogan, die allem Anschein nach gegenwärtig jeder in seiner Weise (und gemäß den jeweiligen Interessen) dazu beitragen, ISIS in Syrien in verlustreichen Kämpfe zu schlagen (Hier die neuesten Informationen.) – diese drei sind zum schillernd-dreieinigen Feindbild der Globalisten-Mafia geworden.

Die Mediengewalt der Globalisten-Mafia sorgt dafür, das Feindbild TrumpPutinErdogan in die Köpfe zu hämmern. Die Einflussagenten der Globalisten-Mafia (und ihre naiven Mitläufer) sorgen dafür, dass „zivilgesellschaftliche Organisationen“ (mit und ohne Anführungszeichen) in TrumpPutinErdogan-Protestzügen durch die Straßen tanzen.

All das wissen wir von den G20-Protesten in Hamburg. Doch es bildhaft-anschaulich wahrzunehmen – das ist noch einmal eine andere Nummer. Die unermüdliche „Arbeiterfotografie“ liefert die Bilder:

Website der Werbekampagne „mensch, wach auf!“

Noch viel mehr G20-Bilder und aufklärende Textbeiträge in der Neuen Rheinischen Zeitung.

Und nicht vergessen: Der komplette „Freidenker“ 2/2016 widmet sich dem Thema:

„Bilder Wahrnehmen in Bewegung kommen“

mit Beiträgen von „Arbeiterfotografie“- Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann, die z. T. online verfügbar sind.

PS – GLOBALISTEN-MAFIA:

Dem/der einen oder anderen Leser/Leserin mag der Ausdruck „Globalisten-Mafia“ zu unkonkret und zu polemisch sein. Etwas konkreter ist diese Mafia mit den Namen Clinton-Soros-McCain bezeichnet oder umrissen oder symbolisiert. Doch es geht noch konkreter und ohne vordergründige Personifizierung: Die Beschlüsse beider Kammern des US-amerikanischen Parlamentarismus zum Handelskrieg gegen Russland u. A. sind in Reinkultur Politik der Globalisten-Mafia. Sie wurden fast einstimmig gefasst gegen den Widerstand des Präsidenten, dem man aber die Hände gebunden hat. Diese Beschlüsse sind nicht zu verstehen ohne das Wirken der Lobby des Zionismus und der City of London in Washington. Das Wirken des Präsidenten ist nicht zu verstehen, ohne die Rolle des US-Militärs zu berücksichtigen (Weiteres hier).

Hier noch der Hinweis auf ein anderes Blog, dass die Rolle der GLOBALISTEN-MAFIA rücksichtslos aufdeckt nachdrücklich thematisiert. Es ist das Blog „konjunktion.info“. Dort wird die Bezeichnung Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) verwendet.

„Thematisieren“ versus „rücksichtslos Aufdecken“: Jemand, der sich besonders um’s vertiefte Aufdecken (mit sorgfältigem Abwägen) kümmert, scheint mir im Blog „WiPoKuLi“ aktiv zu sein, z. B. hier.