Das Trio wird zu EINEM FEINDBILD verschmolzen!

TrumpPutinErdogan, die allem Anschein nach gegenwärtig jeder in seiner Weise dazu beitragen, ISIS in Syrien in verlustreichen Kämpfe zu schlagen (Hier die neuesten Informationen.) – diese drei sind zum schillernd-dreieinigen Feindbild der Globalisten-Mafia geworden.

Die Mediengewalt der Globalisten-Mafia sorgt dafür, das Feindbild TrumpPutinErdogan in die Köpfe zu hämmern. Die Einflussagenten der Globalisten-Mafia (und ihre naiven Mitläufer) sorgen dafür, dass „zivilgesellschaftliche Organisationen“ (mit und ohne Anführungszeichen) in TrumpPutinErdogan-Protestzügen mittanzen.

All das wissen wir von den G20-Protesten in Hamburg. Doch es bildhaft-anschaulich wahrzunehmen – das ist noch einmal eine andere Nummer. Die unermüdliche „Arbeiterfotografie“ liefert die Bilder:

Website der Werbekampagne „mensch, wach auf!“

Noch viel mehr G20-Bilder und aufklärende Textbeiträge in der Neuen Rheinischen Zeitung.

Und nicht vergessen: Der komplette „Freidenker“ 2/2016 widmet sich dem Thema:

„Bilder Wahrnehmen in Bewegung kommen“

mit Beiträgen von „Arbeiterfotografie“- Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann, die z. T. online verfügbar sind.