So, wie sich die Katar-Krise bislang entwickelt hat, sieht es so aus, dass das immer mehr in Richtung Regime Change in Saudi Arabien – oder gar der Zerschlagung des Staates – läuft.

(Quelle)

Und wenn wir schon einmal beim Finden auf der PB-Seite sind, dann vielleicht auch diese (etwas kryptische) Diskussion etwa ab hier beachten.