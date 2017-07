Freigeister, Aufklärer, Macher.

Liebe Leserinnen und Leser des opablogs. Das folgende Posting liegt mir sehr am Herzen. Ich bin ungeduldig, es zu veröffentlichen. Zugleich habe ich einfach nicht die Zeit, konzentriert, kompakt daran zu arbeiten, um es in zwei, drei Tagen halbwegs „fertig“ zu haben. Deshalb mache ich einen Versuch: Es wird ein „posting in progress“. Ich veröffentliche und zugleich schreibe ich weiter daran…

Fülle und Umfang der Informationen, denen ich, aktiver Mediennutzer, ausgesetzt bin, überfordern mich.

Schon Fülle und Umfang der Informationen, die das Portal KenFM anbietet, haben die Tendenz, mich zu überfordern. So ist es geschehen, dass ich zwar wahrgenommen habe „KenFM im Gespräch mit: Dennis Hack (Human Connection) – DIE MACHER (2)“ vom 30.12.2016. Aber angehört, angeschaut habe ich mir dieses Video von anderthalb Stunden nicht. („Wen hat er da wieder ausgegraben?“ „Ich kann nicht jeden kennen.“ „Vielleicht ist später Zeit dafür.“)

Heute, ein PTM-Festival später, weiß ich, was mir bisher entgangen ist und was ich mit Sicherheit nicht länger versäumen werde.