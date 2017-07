Ich finde die Spekulation von Parteibuch zwar ungewöhnlich aber keineswegs unplausibel:

„Es stehen gerade so viele geopolitischen Sterne so überraschend günstig für Syrien und die Achse des Widerstandes, dass ich den Verdacht habe, der günstige Zufall hat da neben der tapferen und standfesten Arbeit der Achse des Widerstandes starke Partner im unsichtbaren Hintergrund. Mein Verdacht ist, dass sowohl Obama in seiner zweiten Amtszeit als auch Trump da im Hintergrund seit geraumer Zeit mithelfen, einige Sterne für Syrien günstig anzuordnen, weil sie die Besatzung der USA durch Israel und Israels fünfte Kolonne leid sind, sie die ganze Region Middle East am liebsten vergessen würden und am liebsten auch alle US-Truppen aus der Region abziehen würden.“

(Quelle)