Beim Stöbern in älteren Texten bzw. Dateien fällt mir ein fast vergessenes Video in die Hände, das eigentlich ins Blog gehört. Immerhin ist es das einzige Video, dessen Star icke bin. Und noch wichtiger: Mein Thema ist „Lenin“. Zu ihm sage ich Einiges, was mir am Herzen liegt. Passt natürlich auch ins Umfeld meiner Postings zu Stalin und Stalinismus, besonders natürlich zu diesem. Das Video ist der Teilmitschnitt einer Gesprächsrunde der Berliner Freidenker vom März 2017.

